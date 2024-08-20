В Пролетарске полыхают 20 резервуаров с топливом после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Речь идет о Пролетарске, где двое суток не удается ликвидировать крупный пожар. Он начался с падения обломков сбитого беспилотника.
По информации издания, сейчас площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 520 человек, в том числе приехали специалисты из других регионов.
Огонь успел охватить 20 емкостей с дизельным топливом, всего же их 74.
Добавим, что во время тушения огня пострадал 41 человек, в том числе пятеро находятся в реанимации.
Ранее стало известно, что жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы.