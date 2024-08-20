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В Ростовской области сгорели 20 емкостей с топливом после атаки БПЛА

В Пролетарске полыхают 20 резервуаров с топливом после атаки БПЛА

20 августа 2024, 07:43
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростовской области сгорели 20 емкостей с топливом после атаки БПЛА
В Ростовской области горят 20 емкостей с дизельным топливом из 74, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о Пролетарске, где двое суток не удается ликвидировать крупный пожар. Он начался с падения обломков сбитого беспилотника.

По информации издания, сейчас площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 520 человек, в том числе приехали специалисты из других регионов.

Огонь успел охватить 20 емкостей с дизельным топливом, всего же их 74.

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Добавим, что во время тушения огня пострадал 41 человек, в том числе пятеро находятся в реанимации.

Ранее стало известно, что жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#БПЛА#Происшествия
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