Дверь была открыта: в Ростовской области депутат был найден мертвым в своей квартире

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Александр Камуз умер 21 августа. Ему было 52 года. Тело мужчины нашли в его квартире. Соседей Камуза насторожила открытая входная дверь. Что стало причиной его смерти, не уточняется.
Камуз был местным депутатом гордумы и главврачом стоматологической поликлиники Александром Камузом.
Прощание с ним состоится 24 августа в 10:45 в Свято-Троицком храме, похороны пройдут на кладбище в Красном Саду.
Ранее умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян. Ему было 87 лет. Ашот Амбарцумович воспитал более двух тысяч спортсменов разного уровня.