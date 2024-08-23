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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Мёртвым найден в своей квартире депутат в Ростовской области

Дверь была открыта: в Ростовской области депутат был найден мертвым в своей квартире

23 августа 2024, 11:27
Фото: 1MI
Мёртвым найден в своей квартире депутат в Ростовской области

Мертвым найден в своей квартире депутат в Ростовской области

В Батайске 24 августа простятся с депутатом и главврачом стоматологической поликлиники Александром Камузом, пишет местная газета «Вперёд».

Александр Камуз умер 21 августа. Ему было 52 года. Тело мужчины нашли в его квартире. Соседей Камуза насторожила открытая входная дверь. Что стало причиной его смерти, не уточняется.

Камуз был местным депутатом гордумы и главврачом стоматологической поликлиники Александром Камузом.

Прощание с ним состоится 24 августа в 10:45 в Свято-Троицком храме, похороны пройдут на кладбище в Красном Саду.

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Камуз был местным депутатом гордумыКамуз был местным депутатом гордумы
Камуз был местным депутатом гордумы
Фото: ideputat.er.ru

Ранее умер легендарный основатель школы дзюдо и самбо в Ростове Ашот Бзезян. Ему было 87 лет. Ашот Амбарцумович воспитал более двух тысяч спортсменов разного уровня.

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