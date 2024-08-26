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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание

Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание

26 августа 2024, 14:05
Фото: rostoveparhia.ru
Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание
Администрация Азова подала иск к приходу храма Святителя Луки Крымского Ростовской епархии РПЦ, следует из данных на сайте арбитражного суда региона.

В начале августа суд принял к рассмотрению иск от властей Азова. В документах говорится, что чиновники хотят через суд заставить храм снести одно из зданий на территории православного прихода. Его хотят признать объектом самовольной постройки. Третьей стороной по делу проходит Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Других подробностей в документах суда нет.

Известно, что следующее заседание по делу пройдёт 27 августа.

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Ранее епархия не получила земельный участок в парке Островского в Ростове.

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