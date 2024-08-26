Власти Азова через суд требуют от православного прихода снести здание

В начале августа суд принял к рассмотрению иск от властей Азова. В документах говорится, что чиновники хотят через суд заставить храм снести одно из зданий на территории православного прихода. Его хотят признать объектом самовольной постройки. Третьей стороной по делу проходит Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.