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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Юрист рассказал о новых правилах судебных споров по социальным выплатам в Ростове

Новые правила судебных споров по соцвыплатам в Ростове появятся с 1 сентября

27 августа 2024, 13:34
Фото: 1MI
Юрист рассказал о новых правилах судебных споров по социальным выплатам в Ростове
Иски в суд по спорам, касающихся получения социальных выплат, с 1 сентября 2024 года жители Ростовской области смогут подавать по месту жительства, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Юрист отмечает, что в практике суда есть много исков по социальным выплатам. Например, когда региональный Социальный фонд отказывает в назначении срочной пенсии, с чем человек не согласен.

Или когда многодетной семье отказывают в получении детских выплат по причине завышения дохода или имущества, которое по закону не подходит для этого. Поэтому многие донские семьи и пенсионеры обжалуют решение Социального фонда через суд.

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«Раньше дончане могли подать в суд только в Кировском районе Ростова — по месту пребывания территориального органа. Сейчас подсудность изменилась. С 1 сентября 2024 года иск можно подать по месту жительства истца, а не ответчика», — отмечает Антон Габович.

Юрист уточняет, что таким образом, для обращения в суд по социальным выплатам, жителям Ростовской области теперь не придется ехать в донскую столицу — это можно будет сделать по месту своего жительства.

Ранее RostovGazeta сообщала, о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан.

Юрист сообщил о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан
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