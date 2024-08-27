Новые правила судебных споров по соцвыплатам в Ростове появятся с 1 сентября

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Юрист отмечает, что в практике суда есть много исков по социальным выплатам. Например, когда региональный Социальный фонд отказывает в назначении срочной пенсии, с чем человек не согласен.
Или когда многодетной семье отказывают в получении детских выплат по причине завышения дохода или имущества, которое по закону не подходит для этого. Поэтому многие донские семьи и пенсионеры обжалуют решение Социального фонда через суд.
«Раньше дончане могли подать в суд только в Кировском районе Ростова — по месту пребывания территориального органа. Сейчас подсудность изменилась. С 1 сентября 2024 года иск можно подать по месту жительства истца, а не ответчика», — отмечает Антон Габович.
Юрист уточняет, что таким образом, для обращения в суд по социальным выплатам, жителям Ростовской области теперь не придется ехать в донскую столицу — это можно будет сделать по месту своего жительства.
Ранее RostovGazeta сообщала, о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан.