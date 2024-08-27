Юрист рассказал, что изменится для абонентов сотовой связи в Ростове с сентября

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Собеседник напоминает историю, которая приключилась с ним. Юрист получил СМС от оператора связи. В нем сообщалось, что выбранный им тариф становится архивным, поэтому абонента перевели на другой.
И все бы ничего, но в новом тарифном плане оказались худшие условия — там был лимитированный интернет.
«Теперь подобное происходить не будет. С 1 сентября сотовые операторы не смогут в одностороннем порядке, без согласования с абонентом, менять выбранный человеком тариф. И это я считаю бесспорным плюсом, поскольку заказчиком связи является абонент», — отмечает Антон Габович.
Ранее RostovGazeta сообщала, как сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области.