Юрист рассказал, что изменится для абонентов сотовой связи в Ростове с сентября

Изменения в правила оказания услуг телефонной связи войдут в жизнь ростовчан с 1 сентября 2024 года. Теперь сотовые операторы не смогут изменить тарифный план без согласования с абонентом, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Сюжет Эксклюзив