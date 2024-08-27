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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Юрист рассказал об изменениях в правилах оказания услуг телефонной связи в Ростове

Юрист рассказал, что изменится для абонентов сотовой связи в Ростове с сентября

27 августа 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
Юрист рассказал об изменениях в правилах оказания услуг телефонной связи в Ростове
Изменения в правила оказания услуг телефонной связи войдут в жизнь ростовчан с 1 сентября 2024 года. Теперь сотовые операторы не смогут изменить тарифный план без согласования с абонентом, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник напоминает историю, которая приключилась с ним. Юрист получил СМС от оператора связи. В нем сообщалось, что выбранный им тариф становится архивным, поэтому абонента перевели на другой.

И все бы ничего, но в новом тарифном плане оказались худшие условия — там был лимитированный интернет.

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«Теперь подобное происходить не будет. С 1 сентября сотовые операторы не смогут в одностороннем порядке, без согласования с абонентом, менять выбранный человеком тариф. И это я считаю бесспорным плюсом, поскольку заказчиком связи является абонент», — отмечает Антон Габович.

Ранее RostovGazeta сообщала, как сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области.

Сотрудник оператора сотовой связи «сливал» данные абонентов в Ростовской области
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