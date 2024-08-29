В Ростовской области похолодает почти до +1 градуса в сентябре

К концу месяца дневная температура будет колебаться в пределах от +21 до +29 градусов, постепенно снижаясь до диапазона между +15 и +22 градусами. В вечернее время воздух остынет до значений от +10 до +17 градусов, а в некоторых районах показатели будут находиться в интервале от +1 до +7 градусов.