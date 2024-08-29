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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Ростовской области похолодает почти до 0 градусов в сентябре

В Ростовской области похолодает почти до +1 градуса в сентябре

29 августа 2024, 06:30
Фото: Pxhere
В Ростовской области похолодает почти до 0 градусов в сентябре
В Ростовской области в сентябре температура воздуха может опуститься до +1 градуса, сообщили RostovGazeta в Гидрометцентре.

Метеорологи прогнозируют, что сентябрь будет соответствовать средним многолетним значениям как по температуре, так и по количеству осадков. В начале месяца дожди маловероятны. Ночная температура будет колебаться от +17 до +24 градусов, а дневная — от +30 до +36 градусов.

Во второй половине сентября ожидается постепенное снижение температуры. В ночные часы температура будет держаться в среднем между +15 и +20 градусами. На севере региона возможно понижение температур до +12 градусов. Днем температура будет находиться в диапазоне от +23 до +30 градусов.

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К концу месяца дневная температура будет колебаться в пределах от +21 до +29 градусов, постепенно снижаясь до диапазона между +15 и +22 градусами. В вечернее время воздух остынет до значений от +10 до +17 градусов, а в некоторых районах показатели будут находиться в интервале от +1 до +7 градусов.

Ранее ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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