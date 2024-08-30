Пожар не стихает: появилось видео полыхающей третьи сутки нефтебазы под Каменском

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Возгорание продолжается третий день и судя по опубликованным кадрам, меньше не становится. Видно пламя, которое поднимается в высоту на несколько десятков метров. А по всей округе распространяется черный дым.
Сколько времени займет ликвидация возгорания, пока не известно. Ни региональные власти, ни МЧС ситуацию с пожаром не комментируют.
Напомним, что в среду, 28 августа, регион атаковали четыре беспилотника. Атаку удалось отразить, но вспыхнул склад с топливом, который тушат до сих пор.
До этого из-за аналогичных причин загорелась еще одна нефтебаза. Она полыхает практически две недели. Из-за пожара в Пролетарске пострадали 47 спасателей, которые участвовали в ликвидации огня.
Ранее стало известно, что дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском видно за 30 километров.