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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Ростовской области не становится меньше пожар на складе в топливом

Пожар не стихает: появилось видео полыхающей третьи сутки нефтебазы под Каменском

30 августа 2024, 10:36
Фото: vk.com/kamensk
В Ростовской области не становится меньше пожар на складе в топливом

Появилось видео полыхающей третьи сутки нефтебазы под Каменском

В Ростовской области продолжает полыхать топливный склад в Каменском районе, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Возгорание продолжается третий день и судя по опубликованным кадрам, меньше не становится. Видно пламя, которое поднимается в высоту на несколько десятков метров. А по всей округе распространяется черный дым.

Сколько времени займет ликвидация возгорания, пока не известно. Ни региональные власти, ни МЧС ситуацию с пожаром не комментируют.

Напомним, что в среду, 28 августа, регион атаковали четыре беспилотника. Атаку удалось отразить, но вспыхнул склад с топливом, который тушат до сих пор.

Появились новые жуткие кадры пожара на нефтебазе в Каменском районе
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Видео: ТГ канал «Че по Ростову»

До этого из-за аналогичных причин загорелась еще одна нефтебаза. Она полыхает практически две недели. Из-за пожара в Пролетарске пострадали 47 спасателей, которые участвовали в ликвидации огня.

Ранее стало известно, что дым от сильного пожара на нефтебазе под Каменском видно за 30 километров.

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