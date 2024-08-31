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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

На улице Кузнечной в Ростове-на-Дону неизвестный с оружием угрожает прохожим

Мужчина с дробовиком целится с балкона в прохожих в Ростове-на-Дону

31 августа 2024, 11:07
Фото: 1MI
На улице Кузнечной в Ростове-на-Дону неизвестный с оружием угрожает прохожим
На улице Кузнечной в Ростове-на-Дону неизвестный с оружием угрожает прохожим, сообщает со ссылкой на очевидцев сообщество ВКонтакте «Это Ростов».

Мужчина на улице Кузнечной с балкона целится на прохожих с оружием, внешне напоминающим ружьё. Очевидцы рассказывают, что неизвестный ведёт себя неадекватно и угрожает расправой тем, кто делает ему замечание.

На улице Кузнечной в Ростове-на-Дону неизвестный с оружием угрожает прохожим
Видео: Вконтакте «Это Ростов»

В полиции Ростова-на-Дону сообщение о происшествии пока не комментировали.

Информация уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные из автомобиля расстреляли из травматического пистолета остановку с людьми. Происшествие случилось ночью на улице Ткачёва. Из находившихся на остановке людей никто не пострадал.

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