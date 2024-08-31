Мужчина с дробовиком целится с балкона в прохожих в Ростове-на-Дону

В полиции Ростова-на-Дону сообщение о происшествии пока не комментировали.



Информация уточняется.



Ранее в Ростове-на-Дону неизвестные из автомобиля расстреляли из травматического пистолета остановку с людьми. Происшествие случилось ночью на улице Ткачёва. Из находившихся на остановке людей никто не пострадал.