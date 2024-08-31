Ростовчанин рассказал, как легко ловит огромных щук

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Рыбак рассказал, что для поимки такой рыбы вел приманку с паузами. По его словам, он использовал тейл-спиннер — это тип приманки, который является гибридом вращающейся блесны и джиговой приманки.
«За счет тейл-спиннера можно получить зависание приманки, правда нужно делать не два, а 4-6 оборотов, тогда он достаточно поднимается со дна, проводка получается более аккуратной и правильной», — поделился своим опытом рыбак.
Он добавил, что отпустил щуку, но приедет за ней снова. Пользователи в комментариях похвалили его за такой поступок.
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