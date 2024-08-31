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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Ростовчанин рассказал, как легко ловит огромных щук

Ростовчанин рассказал, как легко ловит огромных щук

31 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI
Житель Ростовской области сходил на рыбалку, где при помощи своих навыков поймал большую щуку, сообщил он в соцсетях.

Рыбак рассказал, что для поимки такой рыбы вел приманку с паузами. По его словам, он использовал тейл-спиннер — это тип приманки, который является гибридом вращающейся блесны и джиговой приманки.

Фото: Дмитрий Ивашенко — ВК

«За счет тейл-спиннера можно получить зависание приманки, правда нужно делать не два, а 4-6 оборотов, тогда он достаточно поднимается со дна, проводка получается более аккуратной и правильной», — поделился своим опытом рыбак.

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Он добавил, что отпустил щуку, но приедет за ней снова. Пользователи в комментариях похвалили его за такой поступок.

Ранее зоолог Евсюков назвал причины замора рыбы в донском регионе.

До этого житель региона похвастался выловленным сазаном, он оказался размером с ребенка.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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