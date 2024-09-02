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В Ростове-на-Дону назвали подробности обысков у председателя суда

В Ростове-на-Дону назвали подробности обысков у председателя суда

2 сентября 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону прошли обыски у председателя Октябрьского районного суда, пишет ТАСС.

Издание со ссылкой на оперативные службы региона сообщает, что обыски устроили на работе подозреваемого, а также у него дома. Что именно искали в помещениях, на данный момент не раскрывается.

«Ему вменяют предложение посредничества при взятке», — заявил собеседник издания. Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало.

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Стоит отметить, что ранее в регионе уже прогремело дело судей. Тогда уголовное преследование коснулось экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее бывшего зама Татьяны Юровой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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