В Ростове-на-Дону назвали подробности обысков у председателя суда

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Издание со ссылкой на оперативные службы региона сообщает, что обыски устроили на работе подозреваемого, а также у него дома. Что именно искали в помещениях, на данный момент не раскрывается.
«Ему вменяют предложение посредничества при взятке», — заявил собеседник издания. Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало.
Стоит отметить, что ранее в регионе уже прогремело дело судей. Тогда уголовное преследование коснулось экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и ее бывшего зама Татьяны Юровой.
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