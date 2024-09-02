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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Ростове рассказали, в чем подозревают председателя Октябрьского районного суда

Стало известно, в чем подозревают председателя Октябрьского суда в Ростове

2 сентября 2024, 15:49

В Ростове рассказали, в чем подозревают председателя Октябрьского районного суда

В Ростове-на-Дону председателя Октябрьского районного суда подозревают в предложении посредничества при взятке, сообщает ТАСС.

По информации издания, у него дома и на работе прошли обыски. Что именно удалось найти, не раскрывается.

Добавим, что официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется. Других подробностей этого дела пока нет.

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До этого под арестом оказались экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее бывший зам Татьяна Юрова. Они проходят по делу о получении взяток.

Также появилась информация, что ВККС разрешила начать уголовное преследование в отношении председателя Ленинского суда донской столицы.

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