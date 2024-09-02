Стало известно, в чем подозревают председателя Октябрьского суда в Ростове

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По информации издания, у него дома и на работе прошли обыски. Что именно удалось найти, не раскрывается.
Добавим, что официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется. Других подробностей этого дела пока нет.
До этого под арестом оказались экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее бывший зам Татьяна Юрова. Они проходят по делу о получении взяток.
Также появилась информация, что ВККС разрешила начать уголовное преследование в отношении председателя Ленинского суда донской столицы.
Читайте также о том, как экс-главу Минздрава Ростовской области Быковскую этапировали в колонию.