В Ростовской области нашли новую причину для прекращения полномочий губернатора

Другие причины для досрочного прекращения полномочий губернатора в Ростовской области — отставка по собственному желанию, признание частично или полностью недееспособным или пропавшим без вести. Покинуть свой пост глава региона обязан и в случае недоверия со стороны президента России или областного парламента. Также губернатор лишается полномочий, если признан виновным по решению суда, уехал из страны на ПМЖ или отказался от российского гражданства.