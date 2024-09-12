В Ростовской области нашли новую причину для прекращения полномочий губернатора

Posted 12 сентября, 14:03
Published 12 сентября, 14:03
Modified 12 сентября, 14:05
Updated 12 сентября, 14:05
Новым основанием для досрочного прекращения полномочий губернатора станет приобретение им статуса иностранного агента. Его дают гражданам, которые получают для своей деятельности иностранное финансирование или находятся под иностранным влиянием.
Другие причины для досрочного прекращения полномочий губернатора в Ростовской области — отставка по собственному желанию, признание частично или полностью недееспособным или пропавшим без вести. Покинуть свой пост глава региона обязан и в случае недоверия со стороны президента России или областного парламента. Также губернатор лишается полномочий, если признан виновным по решению суда, уехал из страны на ПМЖ или отказался от российского гражданства.