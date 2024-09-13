Эксперт рассказала, почему в Ростове стало больше беременных подростков

Posted 13 сентября, 11:47
Published 13 сентября, 11:47
Modified 13 сентября, 11:49
Updated 13 сентября, 11:49
По словам эксперта, дети вовлекаются в мир взрослых отношений уже с 10-12 лет. Из-за этого растёт число ранних беременностей и абортов.
Глава Центра трудных подростков призвала родителей не избегать темы контрацепции в общении с детьми. Если школьник стесняется это обсуждать с родителями, то можно привлечь других авторитетных взрослых, например, тётю, старшую сестру или подругу семьи.
Специалисты полагают, что дети рано вступают в отношения из-за чувства одиночества и покинутости. Тепло и поддержку они начинают искать у романтических партнёров.
«Почему так происходит? Я не думаю, что у них там в 10 лет очень сильная физическая потребность [в отношениях]. Это потребность эмоциональная, когда у ребёнка недостаток внимания, и он его таким образом компенсирует. Другой момент — у подростка нет понимания ценности своего тела, себя как личности», — заключила Анна Хоботова.
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