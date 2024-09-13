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Posted 13 сентября, 11:47

Published 13 сентября, 11:47

Modified 13 сентября, 11:49

Updated 13 сентября, 11:49

Эксперт рассказала, почему в Ростове стало больше беременных девушек-подростков

Эксперт рассказала, почему в Ростове стало больше беременных подростков

13 сентября 2024, 11:47
Фото: Pxhere
Эксперт рассказала, почему в Ростове стало больше беременных девушек-подростков
В обществе наблюдается тенденция ранней сексуализации, рассказала на пресс-конференции со СМИ глава Центра трудных подростков Анна Хоботова.

По словам эксперта, дети вовлекаются в мир взрослых отношений уже с 10-12 лет. Из-за этого растёт число ранних беременностей и абортов.

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Глава Центра трудных подростков призвала родителей не избегать темы контрацепции в общении с детьми. Если школьник стесняется это обсуждать с родителями, то можно привлечь других авторитетных взрослых, например, тётю, старшую сестру или подругу семьи.

Специалисты полагают, что дети рано вступают в отношения из-за чувства одиночества и покинутости. Тепло и поддержку они начинают искать у романтических партнёров.

Специалисты полагают, что дети рано вступают в отношения из-за чувства одиночества и покинутостиСпециалисты полагают, что дети рано вступают в отношения из-за чувства одиночества и покинутости
Фото: rostovgazeta.ru. Специалисты полагают, что дети рано вступают в отношения из-за чувства одиночества и покинутости
«Почему так происходит? Я не думаю, что у них там в 10 лет очень сильная физическая потребность [в отношениях]. Это потребность эмоциональная, когда у ребёнка недостаток внимания, и он его таким образом компенсирует. Другой момент — у подростка нет понимания ценности своего тела, себя как личности», — заключила Анна Хоботова.

Ранее ростовские психологи рассказали, чем опасны конкурсы красоты для психики подростков.

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