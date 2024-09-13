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Posted 13 сентября, 18:34

Published 13 сентября, 18:34

Modified 13 сентября, 18:36

Updated 13 сентября, 18:36

На автовокзале Ростова-на-Дону задержали белоруса, находящегося в розыске

На автовокзале Ростова-на-Дону задержали белоруса, находящегося в розыске

13 сентября 2024, 18:34
Фото: 1MI
На автовокзале Ростова-на-Дону задержали белоруса, находящегося в розыске
В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина Республики Беларусь, который находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Сотрудники транспортной полиции в здании автовокзала Ростов-Главный обнаружили иностранца-беглеца. Мужчина находится в федеральном розыске по части 2 статьи 339 УК Республики Беларусь — «Хулиганство». Правоохранители задержали 25-летнего хулигана и доставили в дежурное отделение полиции.

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Добавим, что правоохранительные органы сопредельного государства уже оповещены о задержании.

Ранее в Новочеркасске сотрудники правоохранительных органов взяли дебошира, который избил молодого человека из-за длины волос. Разбойник бил юношу кулаками. Подробнее о потасовке в материале RostovGazeta.

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