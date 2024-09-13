На автовокзале Ростова-на-Дону задержали белоруса, находящегося в розыске

Сотрудники транспортной полиции в здании автовокзала Ростов-Главный обнаружили иностранца-беглеца. Мужчина находится в федеральном розыске по части 2 статьи 339 УК Республики Беларусь — «Хулиганство». Правоохранители задержали 25-летнего хулигана и доставили в дежурное отделение полиции.