На автовокзале Ростова-на-Дону задержали белоруса, находящегося в розыске

Posted 13 сентября, 18:34
Published 13 сентября, 18:34
Modified 13 сентября, 18:36
Updated 13 сентября, 18:36
Сотрудники транспортной полиции в здании автовокзала Ростов-Главный обнаружили иностранца-беглеца. Мужчина находится в федеральном розыске по части 2 статьи 339 УК Республики Беларусь — «Хулиганство». Правоохранители задержали 25-летнего хулигана и доставили в дежурное отделение полиции.
Добавим, что правоохранительные органы сопредельного государства уже оповещены о задержании.
Ранее в Новочеркасске сотрудники правоохранительных органов взяли дебошира, который избил молодого человека из-за длины волос. Разбойник бил юношу кулаками. Подробнее о потасовке в материале RostovGazeta.