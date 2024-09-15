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Posted 15 сентября, 12:13

Published 15 сентября, 12:13

Modified 15 сентября, 12:13

Updated 15 сентября, 12:13

Жители Ростовской области стали еще реже жениться

Жители Ростовской области стали еще реже жениться

15 сентября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области стали еще реже жениться
С января по июль 2024 года в Ростовской области значительно сократилось число заключенных браков, но и разводов также стало меньше, сообщает Росстат.

В Ростовской области за семь месяцев 2024 года уменьшилось количество заключенных браков. За указанный период было зарегистрировано 13,1 тысячи новых семей, что на 792 брачных союза или на 5,7% меньше, чем за тот же период в 2023 году.

Упало и число разводов. В ростовской области с января по июль 2024 года официально распались 10,5 тысячи семьи, что на 664 случая меньше, чем в прошлом году.

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Добавим, что всего в ЮФО за указанный период было заключено примерно 54,2 тысячи браков. При этом развелись около 43,9 тысячи пар.

Читайте также о том, что в Ростовской области число разводов выросло втрое за 60 лет.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ЮФО#Статистика#Развод#Семья#Брак#Разводы в Ростовской области
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