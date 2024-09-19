Стало известно, почему стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском пришел в упадок

Posted 19 сентября, 14:47
Published 19 сентября, 14:47
Modified 19 сентября, 14:49
Updated 19 сентября, 14:49
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Каменска-Шахтинского. Люди возмущены обветшалым состоянием спорткомплекса «Прогресс», который находится почти в центре города.
В администрации Каменска-Шахтинского сообщили, что сегодня определяется подрядчик для демонтажа трибун литера В (западной части).
По информации «СПАРК-Маркетинг», госзакупка об этом появилась в августе 2024 года. Победитель госзакупки с начальной ценой контракта более 5,1 миллиона рублей, взял на себя обязательства выполнить работы за сумму свыше 3,8 миллиона рублей.
Согласно сведениям индикатора, этот торг проходил с жалобой в ФАС. «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал запрос на разъяснения положений документации. В сентябре 2024 года торг был отменен.
Новая публикация о проведении торговой процедуры по поиску подрядчика для сноса трибун появилась на сайте госзакупок 13 сентября. «СПАРК-Маркетинг» отметил ее индикатором, зафиксировав, что часть документов недоступна для поиска. Кто станет победителем этого торга будет известно 24 сентября.
«Восстановление восточной и южной трибун, и подготовку основания под искусственное футбольное покрытие, планируется выполнить за счет внебюджетных источников финансирования. Данный вопрос обсуждается с предпринимательским сообществом города», — сообщили в городской администрации.
Оснастить стадион искусственным футбольным покрытием и новыми осветительными матчами, городские власти рассчитывают на средства областного бюджета — в 2026 году. Об этом, согласно информации в ответе на официальный запрос RostovGazeta, губернатору донского края будут направлены письма.
«Работоспособность стадиона планируется обеспечить до конца 2025 года. Вопрос о благоустройстве территории целесообразно рассматривать на 2026 год, после сноса аварийных сооружений, проведения капитального ремонта беговых дорожек, восстановления восточной и южной трибун, футбольного поля», — подчеркнули в администрации Каменска-Шахтинского.
Ранее RostovGazeta показывала, как выглядит разбитый городской фонтан в центре Каменска-Шахтинского.