Стало известно, почему стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском пришел в упадок

По информации «СПАРК-Маркетинг», госзакупка об этом появилась в августе 2024 года. Победитель госзакупки с начальной ценой контракта более 5,1 миллиона рублей, взял на себя обязательства выполнить работы за сумму свыше 3,8 миллиона рублей.