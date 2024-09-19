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Posted 19 сентября, 14:47

Published 19 сентября, 14:47

Modified 19 сентября, 14:49

Updated 19 сентября, 14:49

Стало известно, почему стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском пришел в упадок

Стало известно, почему стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском пришел в упадок

19 сентября 2024, 14:47
Фото: Администрация Каменска-Шахтинского
Стало известно, почему стадион «Прогресс» в Каменске-Шахтинском пришел в упадок
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Эксклюзив
Власти Каменска-Шахтинского сообщили RostovGazeta, что сегодня проводится закупка по определению подрядной организации на демонтаж западной части трибун спорткомплекса «Прогресс». Выполнить работы планируется до конца октября 2024 года.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители Каменска-Шахтинского. Люди возмущены обветшалым состоянием спорткомплекса «Прогресс», который находится почти в центре города.

В администрации Каменска-Шахтинского сообщили, что сегодня определяется подрядчик для демонтажа трибун литера В (западной части).

По информации «СПАРК-Маркетинг», госзакупка об этом появилась в августе 2024 года. Победитель госзакупки с начальной ценой контракта более 5,1 миллиона рублей, взял на себя обязательства выполнить работы за сумму свыше 3,8 миллиона рублей.

Согласно сведениям индикатора, этот торг проходил с жалобой в ФАС. «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал запрос на разъяснения положений документации. В сентябре 2024 года торг был отменен.

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Фото: Администрация Каменска-Шахтинского

Новая публикация о проведении торговой процедуры по поиску подрядчика для сноса трибун появилась на сайте госзакупок 13 сентября. «СПАРК-Маркетинг» отметил ее индикатором, зафиксировав, что часть документов недоступна для поиска. Кто станет победителем этого торга будет известно 24 сентября.

«Восстановление восточной и южной трибун, и подготовку основания под искусственное футбольное покрытие, планируется выполнить за счет внебюджетных источников финансирования. Данный вопрос обсуждается с предпринимательским сообществом города», — сообщили в городской администрации.

Оснастить стадион искусственным футбольным покрытием и новыми осветительными матчами, городские власти рассчитывают на средства областного бюджета — в 2026 году. Об этом, согласно информации в ответе на официальный запрос RostovGazeta, губернатору донского края будут направлены письма.

«Работоспособность стадиона планируется обеспечить до конца 2025 года. Вопрос о благоустройстве территории целесообразно рассматривать на 2026 год, после сноса аварийных сооружений, проведения капитального ремонта беговых дорожек, восстановления восточной и южной трибун, футбольного поля», — подчеркнули в администрации Каменска-Шахтинского.

Ранее RostovGazeta показывала, как выглядит разбитый городской фонтан в центре Каменска-Шахтинского.

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