«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
По словам местных жителей, разрушенный фонтан находится в центре Каменска-Шахтинского возле ДК имени Гагарина.
«На улице жара, люди вынуждены под палящим солнцем ждать автобус, и нет никакой возможности насладиться прохладой от воды — фонтан полностью разрушен», — отмечает местная жительница Татьяна Чернявская.
Жители сходятся во мнении, что сегодня фонтан похож на руины. И в таком виде, по их словам, он находится не первый год.
Ранее RostovGazeta сообщала, как коммунальный фонтан забил на улице Каширской в Ростове после запуска холодной воды.