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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан

«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан

15 июля 2024, 09:22
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
«Это же руины»: жители Каменск-Шахтинского показали разбитый городской фонтан

Жители Каменск-Шахтинского пожаловались на разбитый городской фонтан

В редакцию RostovGazeta обратились жители Каменска-Шахтинского. Люди возмущаются, что фонтан в центре города давно разрушен, и никаких мер по его восстановлению не наблюдается.

По словам местных жителей, разрушенный фонтан находится в центре Каменска-Шахтинского возле ДК имени Гагарина.

«На улице жара, люди вынуждены под палящим солнцем ждать автобус, и нет никакой возможности насладиться прохладой от воды — фонтан полностью разрушен», — отмечает местная жительница Татьяна Чернявская.
Как выглядит фонтан в центре Каменска-Шахтинского Ростовской области
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Жители сходятся во мнении, что сегодня фонтан похож на руины. И в таком виде, по их словам, он находится не первый год.

Ранее RostovGazeta сообщала, как коммунальный фонтан забил на улице Каширской в Ростове после запуска холодной воды.

Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной воды
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