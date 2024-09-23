Больше сотни тысяч цветов из «недружественной» страны будут продавать в Ростове

Posted 23 сентября, 14:30
Published 23 сентября, 14:30
Modified 23 сентября, 14:32
Updated 23 сентября, 14:32
Специалисты надзорного ведомства проверили более 144 тысяч срезов цветов, прибывших в регион из Литвы. Страна входит в составленный властями список «недружественных» России стран.
В Россельхознадзоре уточнили, что из Литвы доставили срезы цветов хризантемы, гвоздики, розы, гипсофилы и других. Все они прошли карантинный фитосанитарный контроль.
Растения уже выпущены в свободное обращение.
Ранее сообщалось, что региональный Россельхознадзор проверит белый налёт на растениях в Гуково Ростовской области.