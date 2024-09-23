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Posted 23 сентября, 14:30

Published 23 сентября, 14:30

Modified 23 сентября, 14:32

Updated 23 сентября, 14:32

Больше сотни тысяч цветов из «недружественной» страны будут продавать в Ростове

Больше сотни тысяч цветов из «недружественной» страны будут продавать в Ростове

23 сентября 2024, 14:30
Фото: 1MI
Больше сотни тысяч цветов из «недружественной» страны будут продавать в Ростове
На территорию Ростовской области в сентябре прибыли более 144 тысяч срезов цветов из Литвы, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Специалисты надзорного ведомства проверили более 144 тысяч срезов цветов, прибывших в регион из Литвы. Страна входит в составленный властями список «недружественных» России стран.

В Россельхознадзоре уточнили, что из Литвы доставили срезы цветов хризантемы, гвоздики, розы, гипсофилы и других. Все они прошли карантинный фитосанитарный контроль.

Растения уже выпущены в свободное обращение.

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Ранее сообщалось, что региональный Россельхознадзор проверит белый налёт на растениях в Гуково Ростовской области.

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