C экс-собственников элеватора «Ковш» в Ростове хотят взыскать 250 млн рублей

Posted 23 сентября, 16:06
Published 23 сентября, 16:06
Modified 23 сентября, 16:07
Updated 23 сентября, 16:07
20 сентября конкурсный управляющий подал иск для привлечения к субсидиарной ответственности экс-собственников «Ростовского портового элеватора „Ковш“» Романа Карамова и Романа Клевеца, а также бывшего гендиректора компании Рубена Айвазяна.
С них в общей сложности хотят взыскать 251,4 миллиона рублей.
Сервис «Спарк» сообщает, что компанию зарегистрировали в 2015 году. В 2021 году она стала банкротом. Сейчас ею руководит «Южный зерновой терминал». Он выступает в качестве залогодателя.
Ранее суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера ООО «Вектор» на 74 миллиона рублей.