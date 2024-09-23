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Posted 23 сентября, 16:06

Published 23 сентября, 16:06

Modified 23 сентября, 16:07

Updated 23 сентября, 16:07

Бывших собственников ООО «Ростовский портовый элеватор „КОВШ“ (РПЭ „Ковш“) хотят привлечь к субсидиарной ответственности

C экс-собственников элеватора «Ковш» в Ростове хотят взыскать 250 млн рублей

23 сентября 2024, 16:06
Фото: pxhere.com
Бывших собственников ООО «Ростовский портовый элеватор „КОВШ“ (РПЭ „Ковш“) хотят привлечь к субсидиарной ответственности
Бывших собственников ООО «Ростовский портовый элеватор „КОВШ“ (РПЭ „Ковш“) хотят привлечь к субсидиарной ответственности, сообщается на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

20 сентября конкурсный управляющий подал иск для привлечения к субсидиарной ответственности экс-собственников «Ростовского портового элеватора „Ковш“» Романа Карамова и Романа Клевеца, а также бывшего гендиректора компании Рубена Айвазяна.

С них в общей сложности хотят взыскать 251,4 миллиона рублей.

Сервис «Спарк» сообщает, что компанию зарегистрировали в 2015 году. В 2021 году она стала банкротом. Сейчас ею руководит «Южный зерновой терминал». Он выступает в качестве залогодателя.

Банкротом признали Ростовский портовый элеватор «КОВШ»
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Ранее суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера ООО «Вектор» на 74 миллиона рублей.

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