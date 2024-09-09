Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей

Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на счета ростовской компании на сумму свыше 74 миллионов рублей. Истец также заявил, что нарушенные «Вектором» обязательства по договору стали причиной убытков на сумму в 28,9 миллиона рублей. Эта сумма является разницей между стоимостью недопоставленного зерна и его текущей рыночной стоимостью. Таким образом, общая сумма исковых требований составляет 103,6 миллиона рублей.