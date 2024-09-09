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Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей

Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей

9 сентября 2024, 07:16
Фото: donland.ru
Суд арестовал имущество крупного ростовского зернотрейдера на 74 млн рублей
Деньги на банковских счетах ростовского ООО «Вектор» заблокированы, сообщается на сайте арбитражного суда.

Иск к зернотрейдеру ООО «Вектор» в июне подал московский агроэкспортер «МЗК Экспорт». Он выступал контрагентом ростовской фирмы. Столичная компания считает, что «Вектор» не выполнил условия договора поставки зерна.

Суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на счета ростовской компании на сумму свыше 74 миллионов рублей. Истец также заявил, что нарушенные «Вектором» обязательства по договору стали причиной убытков на сумму в 28,9 миллиона рублей. Эта сумма является разницей между стоимостью недопоставленного зерна и его текущей рыночной стоимостью. Таким образом, общая сумма исковых требований составляет 103,6 миллиона рублей.

Судебные разбирательства между компаниями ещё продолжаются.

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