rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 18:06

Published 23 сентября, 18:06

Modified 23 сентября, 18:07

Updated 23 сентября, 18:07

В Таганроге открылась лаборатория для изучения истории казачества

Историю казачества будут изучать в специальной лаборатории в Ростовской области

23 сентября 2024, 18:06
Фото: Правительство Ростовской области
В Таганроге открылась лаборатория для изучения истории казачества
В Таганроге открылась лаборатория для изучения истории казачества, сообщили в правительстве Ростовской области.

В Таганроге на факультете истории и филологии местного института открылась лаборатория «Казачество в истории и памяти». Руководить лабораторией будет учёный Алексей Волвенко.

Туристам в Ростовской области предлагают три дня ездить по казачьим местам
Узнать подробнее

Основными задачами работы лаборатории назвали определение направлений исследования казачества, организацию тематических мероприятий. Ещё одна цель — «обеспечение преемственности в научно-исследовательской работе по истории казачества».

В этом году на казачество в Ростовской области выделили два миллиарда рублей. Это почти на 60% больше, чем годом ранее. Деньги должны пойти на содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, поддержку казачьих дружин и многое другое.

Читайте также:
За реконструкцию гостиницы «Московской» в Ростове взялся столичный девелоперC экс-собственников элеватора «Ковш» в Ростове хотят взыскать 250 млн рублейСтал известен новый совладелец ростовской «Глории Джинс»
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
Популярное