Историю казачества будут изучать в специальной лаборатории в Ростовской области

Posted 23 сентября, 18:06
Published 23 сентября, 18:06
Modified 23 сентября, 18:07
Updated 23 сентября, 18:07
В Таганроге на факультете истории и филологии местного института открылась лаборатория «Казачество в истории и памяти». Руководить лабораторией будет учёный Алексей Волвенко.
Основными задачами работы лаборатории назвали определение направлений исследования казачества, организацию тематических мероприятий. Ещё одна цель — «обеспечение преемственности в научно-исследовательской работе по истории казачества».
В этом году на казачество в Ростовской области выделили два миллиарда рублей. Это почти на 60% больше, чем годом ранее. Деньги должны пойти на содержание и ремонт казачьих кадетских корпусов, поддержку казачьих дружин и многое другое.