На видео попал момент столкновения неуправляемого буксира с рестораном в Ростове

На кадрах с места событий видно, что буксир, потерявший управление, остановило другое судно. Если бы не его оперативность, возможно, что последствия у ЧП были бы более серьёзными.



Из посетителей ресторана и команды буксира никто не пострадал. Обстоятельства происшествия изучают транспортные следователи.