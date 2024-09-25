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Posted 25 сентября, 07:46

Published 25 сентября, 07:46

Modified 25 сентября, 08:39

Updated 25 сентября, 08:39

Момент столкновения буксира с рестораном на набережной в Ростове попал на видео

На видео попал момент столкновения неуправляемого буксира с рестораном в Ростове

25 сентября 2024, 07:46
Фото: МЧС. для иллюстрации
Момент столкновения буксира с рестораном на набережной в Ростове попал на видео

На видео попал момент столкновения буксира с рестораном в Ростове

Водный буксир повредил летнюю веранду ресторана, навалившись на неё, сообщили в Западном МСУТ Следкома России.

Происшествие случилось накануне в реке Дон, рядом с ростовской набережной. Судно-буксир навалилось на понтонную часть ресторана — его летняя веранда была на плаву. Тяжелое судно повредило деревянную обшивку заведения.

Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова
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Видео: ТГ «Ростов Главный».

На кадрах с места событий видно, что буксир, потерявший управление, остановило другое судно. Если бы не его оперативность, возможно, что последствия у ЧП были бы более серьёзными.

Из посетителей ресторана и команды буксира никто не пострадал. Обстоятельства происшествия изучают транспортные следователи.

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