На видео попал момент столкновения неуправляемого буксира с рестораном в Ростове

Posted 25 сентября, 07:46
Published 25 сентября, 07:46
Modified 25 сентября, 08:39
Updated 25 сентября, 08:39
Происшествие случилось накануне в реке Дон, рядом с ростовской набережной. Судно-буксир навалилось на понтонную часть ресторана — его летняя веранда была на плаву. Тяжелое судно повредило деревянную обшивку заведения.
На кадрах с места событий видно, что буксир, потерявший управление, остановило другое судно. Если бы не его оперативность, возможно, что последствия у ЧП были бы более серьёзными.
Из посетителей ресторана и команды буксира никто не пострадал. Обстоятельства происшествия изучают транспортные следователи.