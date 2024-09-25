Названы профессии в Ростове с доходом в 500 тысяч рублей в месяц

Также на высокую зарплату могут рассчитывать специалисты по логистике и управлению цепями поставок. Их доход сейчас составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.