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Posted 25 сентября, 07:54

Published 25 сентября, 07:54

Modified 25 сентября, 07:56

Updated 25 сентября, 07:56

Названы топовые профессии в Ростове с доходом в 500 тысяч рублей в месяц

Названы профессии в Ростове с доходом в 500 тысяч рублей в месяц

25 сентября 2024, 07:54
Фото: rostovgazeta.ru
Названы топовые профессии в Ростове с доходом в 500 тысяч рублей в месяц

Дальнобойщикам и айтишникам платят от 300 тысяч рублей месяц в Ростове

В Ростове востребованность IT-специалистов и их зарплаты только продолжат расти, отмечают аналитики hh.ru.

Эксперты назвали специалистов IT-сферы, без которых бизнес уже не может обойтись. Эти сотрудники всегда будут востребованы и могут рассчитывать на хороший доход. Речь идёт о разработчиках программного обеспечения, машинного обучения и приложений для мобильных устройств. Также работодатели активно ищут веб-разработчиков и разработчиков облачных технологий.

За айтишниками в топе профессий будущего идут специалисты по кибербезопасности. Востребованы аналитики больших данных будут не только в бизнесе, но и в госструктурах.

Уже сейчас зарплаты IТ-специалистов выше среднего в Ростове и области. Например, TypeSkript-разработчикам платят от 250 тысяч до 450 тысяч рублей в месяц. DevOps-инженер может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей.

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Помимо IТ, рынок сейчас и в ближайшие годы рынок будет остро нуждаться в водителях большегрузов. Их называют «новым золотом». Дальнобойщикам уже сейчас платят в Ростовской области от 280 до 320 тысяч рублей в месяц.

Также на высокую зарплату могут рассчитывать специалисты по логистике и управлению цепями поставок. Их доход сейчас составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.

Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.
Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.. Фото: rostovgazeta.ru

Остаются в жёстком дефиците и медики в Ростовской области. Врачи узкого профиля, например, офтальмохирург зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Стоматолог-ортопед может получать и от 550 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода.

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