Названы профессии в Ростове с доходом в 500 тысяч рублей в месяц

Posted 25 сентября, 07:54
Published 25 сентября, 07:54
Modified 25 сентября, 07:56
Updated 25 сентября, 07:56
Эксперты назвали специалистов IT-сферы, без которых бизнес уже не может обойтись. Эти сотрудники всегда будут востребованы и могут рассчитывать на хороший доход. Речь идёт о разработчиках программного обеспечения, машинного обучения и приложений для мобильных устройств. Также работодатели активно ищут веб-разработчиков и разработчиков облачных технологий.
За айтишниками в топе профессий будущего идут специалисты по кибербезопасности. Востребованы аналитики больших данных будут не только в бизнесе, но и в госструктурах.
Уже сейчас зарплаты IТ-специалистов выше среднего в Ростове и области. Например, TypeSkript-разработчикам платят от 250 тысяч до 450 тысяч рублей в месяц. DevOps-инженер может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей.
Помимо IТ, рынок сейчас и в ближайшие годы рынок будет остро нуждаться в водителях большегрузов. Их называют «новым золотом». Дальнобойщикам уже сейчас платят в Ростовской области от 280 до 320 тысяч рублей в месяц.
Также на высокую зарплату могут рассчитывать специалисты по логистике и управлению цепями поставок. Их доход сейчас составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Маркетологи в онлайн-сегменте тоже набирают популярность на рынке и зарабатывают от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно.
Остаются в жёстком дефиците и медики в Ростовской области. Врачи узкого профиля, например, офтальмохирург зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. Стоматолог-ортопед может получать и от 550 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее власти Ростовской области придумали, как избавиться от кадрового голода.