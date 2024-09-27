В доме на Шолохова в Ростове оградили балконы в целях безопасности

Известно, что дом построен в 1981 году. В администрации Первомайского района Ростова заявили, что не получали обращений о плохом состоянии дома на Шолохова. Там добавили, что управляющая компания демонтировала балконную плиту на пятом этаже дома. На стенах здания и на всех информационных стендах вывешены предписания о запрете выходить на балконы и находиться под ними из-за угрозы обрушения. Также балконы оградили сигнальной лентой.