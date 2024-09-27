В доме на Шолохова в Ростове оградили балконы в целях безопасности

Posted 27 сентября, 08:45
Published 27 сентября, 08:45
Modified 27 сентября, 09:03
Updated 27 сентября, 09:03
Происшествие случилось на днях в доме №264 по улице Шолохова. Один из жильцов вышел на балкон, как вдруг плита под его ногами начала проваливаться. Большая часть бетонной конструкции рухнула на соседний балкон. Сам мужчина чудом успел отскочить в квартиру и не пострадал.
Известно, что дом построен в 1981 году. В администрации Первомайского района Ростова заявили, что не получали обращений о плохом состоянии дома на Шолохова. Там добавили, что управляющая компания демонтировала балконную плиту на пятом этаже дома. На стенах здания и на всех информационных стендах вывешены предписания о запрете выходить на балконы и находиться под ними из-за угрозы обрушения. Также балконы оградили сигнальной лентой.
Ранее в центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома.
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