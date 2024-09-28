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Posted 28 сентября, 11:16

Published 28 сентября, 11:16

Modified 28 сентября, 11:17

Updated 28 сентября, 11:17

Пожар площадью в 450 квадратных метров произошёл в Первомайском районе Ростова

Стали известны подробности огромного пожара на Черешневой улице в Ростове

28 сентября 2024, 11:16
Фото: для иллюстрации. 1MI
Пожар площадью в 450 квадратных метров произошёл в Первомайском районе Ростова

В МЧС назвали подробности огромного пожара на Черешневой улице в Ростове

Пожар площадью в 450 квадратных метров произошёл в Первомайском районе Ростова-на-Дону, подробностями его тушения поделились в управлении МЧС.

Спасатели сообщили, что пожар произошёл по адресу Черешневая, 28/1. Огонь охватил здание автомойки площадью в 250 квадратных метров и частный дом и хозпостройку площадью в 200 квадратных метров.

Пожар тушат 43 спасателя и 11 единиц техника. К настоящему часу они смогли ликвидировать открытое горение.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Сгоревшая автомойка на Черешневой улице в РостовеСгоревшая автомойка на Черешневой улице в Ростове
Сгоревшая автомойка на Черешневой улице в Ростове. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Ранее появилось видео тушения пожара на Черешневой улице в Ростове-на-Дону.

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