«Вот это крокодил!»: щуку-гиганта поймал рыбак в водохранилище Ростовской области

Posted 28 сентября, 07:00
Published 28 сентября, 07:00
Modified 28 сентября, 07:02
Updated 28 сентября, 07:02
Рыболов вытащил огромную рыбу из Веселовского водохранилища на реке Маныч. По словам автора поста, вес трофея достиг 7,6 килограмма. Чтобы наглядно показать, насколько крупный улов, мужчина сфотографировал его на фоне ноги. Судя по кадрам, длина щуки — около метра.
Подобный улов можно встретить нечасто. Обычно рыбакам достается щука весом порядка 3 килограммов и длинной до 70 сантиметров.
«Ух ты, какая маленькая нога!» — оценили трофей подписчики в группе ВКонтакте «Рыбалка в Ростове | Ростовской области». «Отличный экземпляр!», «Вот это крокодил! Мне бы такой!» — восхитились рыболовы.
Помимо реки Маныч, есть и много других мест в Ростовской области, где можно порыбачить. Подробнее о том, где можно ловить рыбу осенью, в материале RostovGazeta.
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