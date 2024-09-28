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Posted 28 сентября, 14:28

Published 28 сентября, 14:28

Modified 28 сентября, 14:28

Updated 28 сентября, 14:28

В одном из домов на Западном в Ростове домофон оснастили системой оповещения о ЧС

Жильцов многоэтажки в Ростове будут оповещать о ЧС через домофон

28 сентября 2024, 14:28
Фото: для иллюстрации. 1MI
В одном из домов на Западном в Ростове домофон оснастили системой оповещения о ЧС
В одном из домов на Западном в Ростове домофон оснастили системой оповещения о ЧС, сообщили в администрации города.

Домофонную систему хотят настроить для оповещения граждан об опасных ситуациях. Так, в многоэтажке на улице Зорге, 9 жильцов будут предупреждать об угрозе ЧС с помощью домофона.

Жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны
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«Здесь основное устройство системы установлено в непосредственной близости от блока управления домофоном и обеспечивает сопряжение с системой оповещения», — объяснили власти.

Также они хотят внедрить функцию «звук на улицу», чтобы оповещать об экстренной ситуации тех, кто находится вне дома.

В будущем такие системы оповещения о ЧС должны появиться и в других домах.

Напомним, 2 октября в Ростове проверят работу экстренных сирен оповещения.

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