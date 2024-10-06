Бастрыкина заинтересовали холод, плесень и тараканы в больнице Каменска-Шахтинского

Posted 6 октября, 14:20
Published 6 октября, 14:20
Modified 6 октября, 18:43
Updated 6 октября, 18:43
В Сети появилась информация о том, что детская больница в Каменске-Шахтинском находится в неудовлетворительном состоянии. В здании 1973 года постройки из-за постоянной сырости распространилась плесень, нарушен температурный режим, в палатах и общих помещениях обитают насекомые. Руководство больницы не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации. Местные жители переживают, что лечение может обернуться еще большими проблемами для детей.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку. А глава регионального управления комитета Аслан Хуаде предоставит доклад о ее результатах.
Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о попытке изнасилования 14-летней девочки в донском регионе.