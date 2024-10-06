rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 14:20

Published 6 октября, 14:20

Modified 6 октября, 18:43

Updated 6 октября, 18:43

Бастрыкин взял на контроль проверку опасной для детей больницы на Дону

Бастрыкина заинтересовали холод, плесень и тараканы в больнице Каменска-Шахтинского

6 октября 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин взял на контроль проверку опасной для детей больницы на Дону

Бастрыкин взял на контроль проверку опасной для детей больницы на Дону

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует проверку сведений о детской больнице Каменска-Шахтинского, пациенты которой содержатся в антисанитарных условиях, информирует региональное СУ СКР.

В Сети появилась информация о том, что детская больница в Каменске-Шахтинском находится в неудовлетворительном состоянии. В здании 1973 года постройки из-за постоянной сырости распространилась плесень, нарушен температурный режим, в палатах и общих помещениях обитают насекомые. Руководство больницы не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации. Местные жители переживают, что лечение может обернуться еще большими проблемами для детей.

Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать проверку. А глава регионального управления комитета Аслан Хуаде предоставит доклад о ее результатах.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о попытке изнасилования 14-летней девочки в донском регионе.

Читайте также:
Бастрыкин потребовал доложить ему о тлеющем мусорном полигоне в МорозовскеБастрыкин потребовал уголовного дела из-за массовой драки детей в АксаеВ Волгодонске трех врачей осудят за гибель ребенка
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Каменск-Шахтинский#Больница#Плесень#Антисанитария#Александр Бастрыкин#Следственный комитет#Проверка#Состояние#Насекомые#Детская больница
Подпишитесь