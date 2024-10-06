Бастрыкина заинтересовали холод, плесень и тараканы в больнице Каменска-Шахтинского

В Сети появилась информация о том, что детская больница в Каменске-Шахтинском находится в неудовлетворительном состоянии. В здании 1973 года постройки из-за постоянной сырости распространилась плесень, нарушен температурный режим, в палатах и общих помещениях обитают насекомые. Руководство больницы не предпринимает никаких действий для улучшения ситуации. Местные жители переживают, что лечение может обернуться еще большими проблемами для детей.