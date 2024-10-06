Мобильное приложение по отслеживанию беспилотников удалили из Google Play

Posted 6 октября, 06:40
Published 6 октября, 06:40
Modified 6 октября, 06:40
Updated 6 октября, 06:40
Теперь скачать приложение можно только в AppGallery или в RuStore. Также остается чат-бот в Telegram, где размещается информация о возможных атаках беспилотников.
— Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте Народного фронта, — цитирует РАПСИ руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева.
Он отметил, что останавливать работу в этом направлении не планируется, несмотря на санкции и удаления приложения. Ведь оно помогает устранять дроны и не допускать атаки на критическую инфраструктуру и жилую застройку.
В «Народном фронте», который разработал приложение, заявили, что с момента запуска приложения было более 600 тысяч скачиваний, получено около 10 тысяч сигналов от граждан. Благодаря им удалось уничтожить не один десяток БПЛА.
Кроме того, не так давно в приложение добавили раздел, в котором описаны разные виды беспилотников. Там подробно рассказывают, как их отличать.
Инструкцию, как пользоваться функционалом приложения на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта.
Ранее RostovGazeta сообщала о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Дрон уничтожили в ночь на 4 октября в селе Песчанокопском.