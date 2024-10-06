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Posted 6 октября, 06:40

Published 6 октября, 06:40

Modified 6 октября, 06:40

Updated 6 октября, 06:40

Мобильное приложение по отслеживанию беспилотников удалили из Google Play

Мобильное приложение по отслеживанию беспилотников удалили из Google Play

6 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI
Мобильное приложение по отслеживанию беспилотников удалили из Google Play
Сюжет
Санкции
Корпорация Google удалила с площадки Google Play мобильное приложение «Радар.НФ» для экстренного реагирования на беспилотники, диверсионные группы и различные ЧС, сообщают СМИ.

Теперь скачать приложение можно только в AppGallery или в RuStore. Также остается чат-бот в Telegram, где размещается информация о возможных атаках беспилотников.

— Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить ее на сайте Народного фронта, — цитирует РАПСИ руководителя проекта по разработке приложения Михаила Камышева.

Он отметил, что останавливать работу в этом направлении не планируется, несмотря на санкции и удаления приложения. Ведь оно помогает устранять дроны и не допускать атаки на критическую инфраструктуру и жилую застройку.

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В «Народном фронте», который разработал приложение, заявили, что с момента запуска приложения было более 600 тысяч скачиваний, получено около 10 тысяч сигналов от граждан. Благодаря им удалось уничтожить не один десяток БПЛА.

Кроме того, не так давно в приложение добавили раздел, в котором описаны разные виды беспилотников. Там подробно рассказывают, как их отличать.

Инструкцию, как пользоваться функционалом приложения на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта.

Ранее RostovGazeta сообщала о сбитом беспилотнике в Ростовской области. Дрон уничтожили в ночь на 4 октября в селе Песчанокопском.

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#Евгения Волкова#Общество#Технологии#Мобильные приложения#Санкции#ЧС#Диверсии#Беспилотники#Инфраструктура#Надзор#Инновации
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