Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Они рассказали, что увидели в небе беспилотник, который через некоторое время ликвидировала система ПВО. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Жители региона рассказали, что в небе появился белый след. По их словам, также были слышны звуки взрывов, от которых становится страшно.
«До сих пор голова от страха болит», — сообщают пользователи.
Также ростовчане поблагодарили российских военных, которые обеспечивают безопасность.
Ранее режим ЧС вводили в части Ростовской области из-за атаки беспилотников.
До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников.