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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа

Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа

8 августа 2024, 06:42
Фото: mil.ru / для иллюстрации
Ростовчане заявили о сработавшей системе ПВО 8 августа
В Ростовской области утром в четверг, 8 августа, могла сработать система ПВО, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что увидели в небе беспилотник, который через некоторое время ликвидировала система ПВО. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Жители региона рассказали, что в небе появился белый след. По их словам, также были слышны звуки взрывов, от которых становится страшно.

«До сих пор голова от страха болит», — сообщают пользователи.

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Также ростовчане поблагодарили российских военных, которые обеспечивают безопасность.

Ранее режим ЧС вводили в части Ростовской области из-за атаки беспилотников.

До этого губернатор Голубев сделал заявление после атаки 55 беспилотников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ЧС#Беспилотники#Ростов#Атака
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