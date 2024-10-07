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Posted 7 октября, 07:21

Published 7 октября, 07:21

Modified 7 октября, 07:23

Updated 7 октября, 07:23

Без холодной воды на сутки останутся сотни ростовчан

Детский сад, две школы и сотни домов на сутки оставят без воды в Ростове

7 октября 2024, 07:21
Фото: Unsplash
Без холодной воды на сутки останутся сотни ростовчан
Массовые отключения холодной воды в Ростове запланированы с 8 по 9 октября, сказано на сайте городского водоканала.

Краны опустеют в 08:00 мск. Водоснабжение прекратят в домах, расположенных в границах: переулок Уральский — улица Загребаева — Киргизская — 2-я Киргизская — Вятская. В этот «квадрат» входят также адреса на улицах Белорусской, Украинской, в переулках Днепровском, Игарском, Донецком, Хоперском, Медведицком, Сальском, Манычскм, Кубанском, Хибинском, Ухтомском.

В том числе без воды останутся детсад № 301, две школы (№ 91 и 84), котельная, аптечный склад, баня и две водонапорные насосные станции. Вернуть водоснабжение обещают к утру следующего дня, в 08:00 мск.

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Причиной временных неудобств станет переподключение участка водопровода на Белорусской после капремонта к городской сети.

В начале октября почти половина Западного в Ростове сидела без воды из-за коммунальной аварии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ремонт#Водоснабжение#Отключения#Ростов
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