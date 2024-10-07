Детский сад, две школы и сотни домов на сутки оставят без воды в Ростове

Posted 7 октября, 07:21
Published 7 октября, 07:21
Modified 7 октября, 07:23
Updated 7 октября, 07:23
Краны опустеют в 08:00 мск. Водоснабжение прекратят в домах, расположенных в границах: переулок Уральский — улица Загребаева — Киргизская — 2-я Киргизская — Вятская. В этот «квадрат» входят также адреса на улицах Белорусской, Украинской, в переулках Днепровском, Игарском, Донецком, Хоперском, Медведицком, Сальском, Манычскм, Кубанском, Хибинском, Ухтомском.
В том числе без воды останутся детсад № 301, две школы (№ 91 и 84), котельная, аптечный склад, баня и две водонапорные насосные станции. Вернуть водоснабжение обещают к утру следующего дня, в 08:00 мск.
Причиной временных неудобств станет переподключение участка водопровода на Белорусской после капремонта к городской сети.
В начале октября почти половина Западного в Ростове сидела без воды из-за коммунальной аварии.