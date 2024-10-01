rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 15:14

Published 1 октября, 15:14

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Практически половина Западного жилого массива в Ростове осталась без водоснабжения

Стало известно, почему Западный в Ростове остался без воды

1 октября 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Практически половина Западного жилого массива в Ростове осталась без водоснабжения

Жителей Западного в Ростове оставили без воды минимум до конца суток

Практически половина Западного жилого массива в Ростове осталась без водоснабжения из-за коммунальной аварии, сообщил в своём Telegram-канале министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

На улице Свердловской в Ростове произошла авария на трубах. Из-за прорыва без водоснабжения остались тысячи жителей домов от Амбулаторной до Стачки и Тружеников и от Зеркального до Богачёва.

Изначально вернуть воду обещали к 17.00. Но работы по устранению коммунальной аварии затянулись. Теперь ростовчан просят ориентироваться на 23.00. Успеет ли водоканал к ночи восстановить водоснабжение, остаётся под вопросом.

Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк
Узнать подробнее

Ранее стало известно, на каких улицах Ростова отключат электричество в начале октября.

Читайте также:
Троллейбус протаранил иномарку на Большой Садовой в Ростове-на-ДонуНовая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-ДонуВозникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Сизиков Сергей Валентинович#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика