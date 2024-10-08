Дорожники парализовали движение транспорта на подъезде к Ростову

Posted 8 октября, 12:11
Published 8 октября, 12:11
Modified 8 октября, 12:13
Updated 8 октября, 12:13
Дорожный затор протянулся по Новочеркасскому шоссе от посёлка Красный Колос до посёлка Золотой Колос. Общая длина пробки составляет уже почти девять километров. Движение по трассе затруднено из-за ремонтных работ. Водители жалуются, что дорожная ситуация ближе к вечеру ещё больше ухудшится.
Автомобилисты рекомендуют тем, кто только отправляется в путь, поискать альтернативные маршруты, чтобы не потерять время в пробке.