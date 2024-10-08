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Posted 8 октября, 12:11

Published 8 октября, 12:11

Modified 8 октября, 12:13

Updated 8 октября, 12:13

Дорожные работы сковали движение транспорта на подъезде к Ростову

Дорожники парализовали движение транспорта на подъезде к Ростову

8 октября 2024, 12:11
Фото: Unsplash
Дорожные работы сковали движение транспорта на подъезде к Ростову
Пробка в почти девять километров образовалась на Новочеркасском шоссе в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожный затор протянулся по Новочеркасскому шоссе от посёлка Красный Колос до посёлка Золотой Колос. Общая длина пробки составляет уже почти девять километров. Движение по трассе затруднено из-за ремонтных работ. Водители жалуются, что дорожная ситуация ближе к вечеру ещё больше ухудшится.

Автомобилисты рекомендуют тем, кто только отправляется в путь, поискать альтернативные маршруты, чтобы не потерять время в пробке.

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Дорожные работы сковали движение транспорта на подъезде к РостовуДорожные работы сковали движение транспорта на подъезде к Ростову
Дорожные работы сковали движение транспорта на подъезде к Ростову. Фото: Яндекс. Карты

Ранее сообщалось, что движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат из-за ремонта.

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