Дорожники парализовали движение транспорта на подъезде к Ростову

Дорожный затор протянулся по Новочеркасскому шоссе от посёлка Красный Колос до посёлка Золотой Колос. Общая длина пробки составляет уже почти девять километров. Движение по трассе затруднено из-за ремонтных работ. Водители жалуются, что дорожная ситуация ближе к вечеру ещё больше ухудшится.