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Posted 8 октября, 07:34

Published 8 октября, 07:34

Modified 8 октября, 07:36

Updated 8 октября, 07:36

Владимир Якушев: Финансирование соцполитики России вырастет до 7 трлн рублей

Владимир Якушев: Финансирование соцполитики России вырастет до 7 трлн рублей

8 октября 2024, 07:34
Фото: donland.ru
Владимир Якушев: Финансирование соцполитики России вырастет до 7 трлн рублей
Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы рассмотрят в первом чтении 24 октября. Одни из наиболее важных статей расходов, которые предусмотрены в документе, назвал врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Партия власти совместно с Правительством России работает над проектом федерального бюджета.

По информации на сайте «ЕР», финансирование социальной политики увеличится. Расходы на нее вырастут до 7,2 триллиона рублей к 2027 году. Благодаря этому семьи с детьми получат важные выплаты, появится возможность продлить программу маткапитала.

— В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, — добавил Владимир Якушев.

Семьям с детьми уделили особое внимание. На программу улучшения их жилищных условий предусмотрено 1,7 триллиона рублей.

Немалые суммы направят на поддержку регионов, в том числе на обеспечение технологического суверенитета — 6,1 триллиона рублей. А для реализации проектов по строительству аэропортов, автодорог, обновлению общественного транспорта выделят инвестиционные средства.

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Также в планах отремонтировать техникумы, закупить для них необходимое оборудование. Фото: donland.ru

Кроме того, в документе отражены положения народной программы фракции «ЕР». Это и строительство и капремонт школ, детсадов, и горячее питание для учеников начальных классов. Также в планах отремонтировать техникумы, закупить для них необходимое оборудование, построить кампусы и подготовить инженеров на федеральные деньги — в соответствии с поручениями президента РФ.

Отдельно при подготовке проекта бюджета на 2024–2027 годы проработали вопросы национальной обороны, поддержки участников СВО и членов их семей, технологического суверенитета и развития инфраструктуры.

Проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку уже внесен в Госдуму. Первое чтение законопроекта состоится 24 октября. До тех пор в комитетах обсудят документ, и депутаты определят, какие пункты нужно скорректировать.

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#Евгения Волкова#Политика#Образование#Здравоохранение#Инфраструктура#Федеральный бюджет#Регионы#Жилищные условия
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