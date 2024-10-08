Владимир Якушев: Финансирование соцполитики России вырастет до 7 трлн рублей

Кроме того, в документе отражены положения народной программы фракции «ЕР». Это и строительство и капремонт школ, детсадов, и горячее питание для учеников начальных классов. Также в планах отремонтировать техникумы, закупить для них необходимое оборудование, построить кампусы и подготовить инженеров на федеральные деньги — в соответствии с поручениями президента РФ.