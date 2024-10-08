Владимир Якушев: Финансирование соцполитики России вырастет до 7 трлн рублей

Posted 8 октября, 07:34
Published 8 октября, 07:34
Modified 8 октября, 07:36
Updated 8 октября, 07:36
Партия власти совместно с Правительством России работает над проектом федерального бюджета.
По информации на сайте «ЕР», финансирование социальной политики увеличится. Расходы на нее вырастут до 7,2 триллиона рублей к 2027 году. Благодаря этому семьи с детьми получат важные выплаты, появится возможность продлить программу маткапитала.
— В сфере здравоохранения по инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, — добавил Владимир Якушев.
Семьям с детьми уделили особое внимание. На программу улучшения их жилищных условий предусмотрено 1,7 триллиона рублей.
Немалые суммы направят на поддержку регионов, в том числе на обеспечение технологического суверенитета — 6,1 триллиона рублей. А для реализации проектов по строительству аэропортов, автодорог, обновлению общественного транспорта выделят инвестиционные средства.
Кроме того, в документе отражены положения народной программы фракции «ЕР». Это и строительство и капремонт школ, детсадов, и горячее питание для учеников начальных классов. Также в планах отремонтировать техникумы, закупить для них необходимое оборудование, построить кампусы и подготовить инженеров на федеральные деньги — в соответствии с поручениями президента РФ.
Отдельно при подготовке проекта бюджета на 2024–2027 годы проработали вопросы национальной обороны, поддержки участников СВО и членов их семей, технологического суверенитета и развития инфраструктуры.
Проект бюджета РФ на ближайшую трехлетку уже внесен в Госдуму. Первое чтение законопроекта состоится 24 октября. До тех пор в комитетах обсудят документ, и депутаты определят, какие пункты нужно скорректировать.