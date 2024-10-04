Учил мыслить нестандартно: о педагоге ростовского мединститута Александре Бойченко

Я был человеком любознательным всегда. А в те годы особенно. В моей голове постоянно рождались какие-то идеи и теории. Я попросил слова у преподавателя. Он разрешил мне выступить. Тогда я высказал предположение, что, измеряя количество петехиальных (то есть мелких) кровоизлияний на теле человека, можно определить степень и выраженность воспалительного процесса. В качестве примера я привел эффект от медицинских банок, которые тогда были популярны в народе.