Учил мыслить нестандартно: о педагоге ростовского мединститута Александре Бойченко

Posted 4 октября, 06:54
Published 4 октября, 06:54
Modified 4 октября, 07:02
Updated 4 октября, 07:02
Георгий Багдыков
Вот такой яркой и неординарной личностью был профессор кафедры патологической физиологии Ростовского государственного медицинского института Александр Евгеньевич Бойченко. Кстати, когда я учился, медуниверситет еще назывался институтом.
Бойченко был по-настоящему интеллигентным человеком, учившим студентов нестандартно мыслить.
Александр Евгеньевич вел занятия в моей группе. И с первого дня было видно, что он очень эрудированный, воспитанный и порядочный человек.
Помню, что с ним можно было говорить не только о науке, но и об искусстве, театре, кино и даже о политике. Дело в том, что в тот год шел съезд народных депутатов СССР, поэтому о политике говорили все в стране. Эти беседы были незабываемы.
Но самое главное − Бойченко побуждал студентов к творчеству, нестандартным решениям тех или иных вопросов. Помню, как-то, ведя очередное занятие, Александр Евгеньевич рассказывал о том, что при воспалении повышается ломкость капиллярных сосудов.
Я был человеком любознательным всегда. А в те годы особенно. В моей голове постоянно рождались какие-то идеи и теории. Я попросил слова у преподавателя. Он разрешил мне выступить. Тогда я высказал предположение, что, измеряя количество петехиальных (то есть мелких) кровоизлияний на теле человека, можно определить степень и выраженность воспалительного процесса. В качестве примера я привел эффект от медицинских банок, которые тогда были популярны в народе.
Александр Евгеньевич задумался на минуту, а затем сказал:
− Знаете, Георгий Минасович, а ведь эта идея могла бы стать темой вашей кандидатской диссертации. Но давайте начнем со студенческой работы и с научного рацпредложения. Если вы напишете эту работу и сделаете рацпредложение, то я буду ходатайствовать на кафедральном совете, чтобы вам экзамен поставили «автоматом».
Я действительно увлекся этой своей идеей. Тем более что мой учитель меня поддержал.
Для того чтобы изготовить прибор «Вакуумный индикатор сосудистой проницаемости», я обратился за помощью к отцу. И вот по просьбе моего отца Минаса Георгиевича Багдыкова, заслуженного врача России, известного хирурга (он работал начмедом медико-санитарной части завода «Ростсельмаш»), сельмашевские рабочие изготовили этот прибор.
И дальше началась моя студенческая научная работа. При помощи этого «Вакуумного индикатора сосудистой проницаемости» на отдельном участке кожи человека мы изучали ломкость капилляров при различных воспалительных заболеваниях. Честно признаюсь, мне не верилось, что у меня что-то получится. Но при помощи Александра Евгеньевича я все-таки смог написать эту свою первую студенческую научную работу. За нее и за свой «чудо-прибор» я «автоматом» сдал экзамен по патофизиологии.
Честно признаюсь, в своей жизни я сделал три научных рацпредложения. Но «Вакуумный индикатор сосудистой проницаемости» мне особо дорог. Почему? А потому, что для меня важна не ценность моих научных изысканий. Я прекрасно понимаю, что они были по-детски наивными. А вот благородство, которое проявил по отношению ко мне Александр Евгеньевич Бойченко, я буду помнить всегда.
В годы перестройки мне довелось быть комсоргом группы. Ох, это было непросто! Поверьте. Но Александр Евгеньевич мог успокоить и вселить уверенность и в этом непростом деле.
У Бойченко был колоссальный опыт. Ведь вся его молодость была связана с работой в комсомоле. Он тоже был в студенческие годы комсоргом студенческой группы. Но не только. Бойченко был и секретарем комсомольской организации курса, и заместителем секретаря комитета комсомола института по идеологической работе.
Александр Евгеньевич работал также заместителем декана санитарно-гигиенического факультета. В 1993 году был назначен руководителем учебного отдела института. Являлся также начальником отдела по социальным вопросам и воспитательной работе.
Бойченко даже избирался народным депутатом Ростовского городского Совета народных депутатов XXI созыва. Ему были присвоены звания «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный работник высшей школы РФ».
А еще нас с Александром Евгеньевичем объединяла любовь к истории, в том числе и к истории родного вуза.
В Интернете можно найти видеоролик под названием «Живые голоса истории». Он посвящен профессору Ростовского государственного медицинского университета Александру Евгеньевичу Бойченко. В этом ролике Александр Евгеньевич интересно и увлекательно рассказывает об истории Ростовского медицинского университета, о своей студенческой жизни, о легендарных профессорах нашего прославленного вуза.
Одна восточная мудрость гласит: «Почитай своего учителя, как своего родителя». Почему как родителя? А потому, что твои родители подарили тебе жизнь, а учителя дали знания, которые помогут достойно жить на этом свете. И потом, настоящие учителя своим примером показывают, как надо жить достойно, благородно. Именно таким примером и был для меня Александр Евгеньевич Бойченко − настоящий ученый, педагог, благородный и отзывчивый человек.