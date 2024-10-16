В Донской митрополии рассказали об иконах на свалке в Ростове

Posted 16 октября, 19:20
Published 16 октября, 19:20
Modified 16 октября, 19:24
Updated 16 октября, 19:24
Информация об инциденте появилась 16 октября. Речь шла о том, что на несанкционированной свалке рядом с храмом обнаружили целую партию икон. Сотни новых изображений святых, в упаковках как на продажу, валялись вместе с другим мусором.
Пресс-секретарь Игорь Петровский заявил ТАСС, что Донская митрополия к этому не имеет отношения и выражает недоумением таким поступком.
— Это печальное, конечно же, событие, что люди выбросили такой тираж [напечатанных икон], он мог бы пригодиться на многих направлениях, — отметил глава пресс-службу.
Игорь Петровский предположил, что партию икон можно было передать участникам СВО на передовую или в соцотдел Ростовской епархии.
Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик.