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Posted 16 октября, 19:20

Published 16 октября, 19:20

Modified 16 октября, 19:24

Updated 16 октября, 19:24

В Донской митрополии рассказали об иконах на свалке

В Донской митрополии рассказали об иконах на свалке в Ростове

16 октября 2024, 19:20
Фото: 1MI
В Донской митрополии рассказали об иконах на свалке
В Донской митрополии прокомментировали инцидент с выброшенными иконами на свалку, сообщает ТАСС 16 октября.

Информация об инциденте появилась 16 октября. Речь шла о том, что на несанкционированной свалке рядом с храмом обнаружили целую партию икон. Сотни новых изображений святых, в упаковках как на продажу, валялись вместе с другим мусором.

Пресс-секретарь Игорь Петровский заявил ТАСС, что Донская митрополия к этому не имеет отношения и выражает недоумением таким поступком.

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— Это печальное, конечно же, событие, что люди выбросили такой тираж [напечатанных икон], он мог бы пригодиться на многих направлениях, — отметил глава пресс-службу.

Игорь Петровский предположил, что партию икон можно было передать участникам СВО на передовую или в соцотдел Ростовской епархии.

Ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик.

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