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Posted 17 октября, 08:28

Published 17 октября, 08:28

Modified 17 октября, 08:30

Updated 17 октября, 08:30

В Ростовской области отменят шесть пригородных поездов 29 октября

В Ростовской области отменят шесть пригородных поездов

17 октября 2024, 08:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области отменят шесть пригородных поездов 29 октября
29 октября в Ростовской области отменят сразу шесть пригородных поездов, информирует АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

Так, отмена коснется поезда №6264/6263, который отправляется со станции Ростов-Главный в 07.36 мск и прибывает в Орловку Кубанскую_I в 08.56 мск. Кроме того, жители региона не смогут воспользоваться поездом №6265, идущим из Орловки-Кубанской (08.57 мск) до станции Тимашевской (10.43 мск). Состав №6267 Тимашевская (11.07 мск) — Краснодар_I (12.30 мск) также не будет курсировать 29 октября.

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То же касается и вечерних поездов №6270, №6268 и №6266/6265, которые курсируют по этим маршрутам, но в обратном направлении. Отметим, что движение данных составов отменили в связи с ремонтными работами. Актуальное расписание можно узнать на сайте пассажирской компании.

Ранее стало известно, что билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч рублей.

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