В Ростовской области отменят шесть пригородных поездов

Так, отмена коснется поезда №6264/6263, который отправляется со станции Ростов-Главный в 07.36 мск и прибывает в Орловку Кубанскую_I в 08.56 мск. Кроме того, жители региона не смогут воспользоваться поездом №6265, идущим из Орловки-Кубанской (08.57 мск) до станции Тимашевской (10.43 мск). Состав №6267 Тимашевская (11.07 мск) — Краснодар_I (12.30 мск) также не будет курсировать 29 октября.