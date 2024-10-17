В Ростовской области отменят шесть пригородных поездов

Posted 17 октября, 08:28
Published 17 октября, 08:28
Modified 17 октября, 08:30
Updated 17 октября, 08:30
Так, отмена коснется поезда №6264/6263, который отправляется со станции Ростов-Главный в 07.36 мск и прибывает в Орловку Кубанскую_I в 08.56 мск. Кроме того, жители региона не смогут воспользоваться поездом №6265, идущим из Орловки-Кубанской (08.57 мск) до станции Тимашевской (10.43 мск). Состав №6267 Тимашевская (11.07 мск) — Краснодар_I (12.30 мск) также не будет курсировать 29 октября.
То же касается и вечерних поездов №6270, №6268 и №6266/6265, которые курсируют по этим маршрутам, но в обратном направлении. Отметим, что движение данных составов отменили в связи с ремонтными работами. Актуальное расписание можно узнать на сайте пассажирской компании.
Ранее стало известно, что билеты на поезд Москва-Ростов на предновогодние даты продают по 90 тысяч рублей.