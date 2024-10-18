В Ростове 17 лет колонии на троих дали мужчинам, выбившим страховок на 33 млн

На скамье подсудимых оказались Георгий Костин, Степан Воронков и Армен Назаретян. Заработать на страховках Костин решил в 2016 году. Соавтором идеи стал еще один человек, в отношении которого расследовали уголовное дело в отдельном производстве. Схема была проста: инсценировать ДТП, составить документы с ложными сведениями и обратиться в страховые компании за компенсацией. Таким образом за несколько лет они получили более 33 миллионов рублей, инсценировав порядка 60 аварий.