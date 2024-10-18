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Posted 18 октября, 09:59

Published 18 октября, 09:59

Modified 18 октября, 10:01

Updated 18 октября, 10:01

В Ростове 17 лет колонии на троих дали мужчинам, выбившим страховок на 33 млн

В Ростове 17 лет колонии на троих дали мужчинам, выбившим страховок на 33 млн

18 октября 2024, 09:59
Фото: 1MI
В Ростове 17 лет колонии на троих дали мужчинам, выбившим страховок на 33 млн
Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех мужчин, которые мошенническим путем получили более 33 миллиона рублей страховых выплат, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

На скамье подсудимых оказались Георгий Костин, Степан Воронков и Армен Назаретян. Заработать на страховках Костин решил в 2016 году. Соавтором идеи стал еще один человек, в отношении которого расследовали уголовное дело в отдельном производстве. Схема была проста: инсценировать ДТП, составить документы с ложными сведениями и обратиться в страховые компании за компенсацией. Таким образом за несколько лет они получили более 33 миллионов рублей, инсценировав порядка 60 аварий.

Когда правоохранители заметили нескольких человек, регулярно попадавших в ДТП и получающих страховку, то заподозрили что-то неладное. Как выяснилось, там была целая преступная группа. Помимо ее двух создателей, участвовали еще двое: Воронков и Назаретян.

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В июне 2024 года Октябрьский районный суд Ростова признал Костина, Воронкова и Назаретяна виновными по статье о мошенничестве в сфере страхования, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Первому, как организатору, дали девять лет лишения свободы. Остальным двум — по четыре года колонии.

Защита осужденных пыталась обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но там приговор оставили без изменений, а апелляцию — без удовлетворения.

Ранее задержали главу крупной компании, подозреваемого в махинациях на оборонном заводе в Таганроге.

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