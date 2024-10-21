На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов

Речь идет об участке от улицы Дебальцевской, 14с96 до дома № 11Ак14 на улице Тимошенко. Запрет на проезд и пешеходное движение введут с 1 ноября. В это время начнут проводить работы на кабельной линии электросетей, которая находится под землей.