На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов

Posted 21 октября, 11:46
Published 21 октября, 11:46
Modified 21 октября, 11:48
Updated 21 октября, 11:48
Речь идет об участке от улицы Дебальцевской, 14с96 до дома № 11Ак14 на улице Тимошенко. Запрет на проезд и пешеходное движение введут с 1 ноября. В это время начнут проводить работы на кабельной линии электросетей, которая находится под землей.
Ограничение будет действовать почти два месяца — до 25 декабря. Водителям транспорта, как и пешеходам, рекомендуют заранее продумать пути объезда, чтобы не оказаться в тупике.
Ранее стало известно об аналогичном запрете на улице Волоколамской. Пешеходы и автомобилисты не смогут двигаться в районе здания №1/99 с 28 октября по 15 декабря. Такое решение приняли, чтоб освободить место для проезда стройтехники.