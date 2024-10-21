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Posted 21 октября, 11:46

Published 21 октября, 11:46

Modified 21 октября, 11:48

Updated 21 октября, 11:48

На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов

На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов

21 октября 2024, 11:46
Фото: 1MI
На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов
На улице Тимошенко в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта и пешеходов, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

Речь идет об участке от улицы Дебальцевской, 14с96 до дома № 11Ак14 на улице Тимошенко. Запрет на проезд и пешеходное движение введут с 1 ноября. В это время начнут проводить работы на кабельной линии электросетей, которая находится под землей.

Ограничение будет действовать почти два месяца — до 25 декабря. Водителям транспорта, как и пешеходам, рекомендуют заранее продумать пути объезда, чтобы не оказаться в тупике.

В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе
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Ранее стало известно об аналогичном запрете на улице Волоколамской. Пешеходы и автомобилисты не смогут двигаться в районе здания №1/99 с 28 октября по 15 декабря. Такое решение приняли, чтоб освободить место для проезда стройтехники.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Дорожное движение#Объезд#Электросети#Департамент автодорог
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