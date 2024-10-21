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Объезд

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На участке улицы Тимошенко в Ростове запретят движение для авто и пешеходов
На улице Тимошенко в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта и пешеходов, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.
21 октября, 11:46
Бесплатный объезд платного участка М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области
В Ростовской области сразу две объездные дороги платных участком на трассе М-4 «Дон» оказались закрыты. Информацию о перекрытии дорог сообщила администрация Старостаничного сельского поселения в своем telegram-канале.
14 октября, 05:39
Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
21 марта, 13:15
Трассу М-4 «Дон» под Шахтами парализовало пробкой в 15 километров. Что там произошло?
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 15 километров, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».
1 марта, 10:42
В Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районе
17 февраля, 12:08
2023
В Ростове на два месяца перекроют движение на улице 1-й Луговой
30 декабря 2023, 13:54
В Ростовской области на М-4 возникла 15-километровая пробка. Показываем на карте
21 декабря 2023, 16:15
М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском
16 декабря 2023, 14:58
В Ростовской области ДТП на М-4 «Дон» спровоцировало огромную пробку
5 ноября 2023, 13:30
Дорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими
21 августа 2023, 18:44
В Ростове из-за откачки воды перекроют несколько улиц до 13 августа
12 августа 2023, 16:34
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика
В Ростовской области приняли ряд мер для нормализации ситуации на дорогах после теракта на Крымском мосту, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 июля 2023, 06:25
Уголовное дело возбудили из-за теракта на Крымском мосту 17 июля
После повреждения Крымского моста возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщили в СК РФ.
17 июля 2023, 07:21
Губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту
В Ростовской области будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма после ЧП на мосту, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.
17 июля 2023, 06:29
«Мне страшно»: жители Кубани прокомментировали ЧП на Крымском мосту
Жители Краснодарского края заявили, что им страшно после ЧП на Крымском мосту, комментарии они оставляют в Telegram.
17 июля 2023, 05:17
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия Ворошиловского проспекта после ремонта
В Ростове-на-Дону не открыли вовремя движение по Ворошиловскому проспекту, который перекрыли на ремонт, следует из данных онлайн-карт.
2 июля 2023, 07:29

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