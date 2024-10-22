Береговую и еще несколько улиц Ростова перекроют на месяц

Posted 22 октября, 05:58
Published 22 октября, 05:58
Modified 22 октября, 06:00
Updated 22 октября, 06:00
С 23 октября ограничат движение по улице Береговой рядом со строением №23А. Аналогичная ситуация ожидается на улице 30-й линии возле строения №26.
Работы по прокладке газопровода начнутся 23 октября и продлятся ровно месяц, до 23 ноября. Все это время проезд будет перекрыт.
В этот же период из-за работ на газопроводе автомобилисты не смогут проехать по перекрестку на улице Ковалевской и Калининградской и по улице Народного Ополчения — от дома №35 до №39.
Кроме того, пешеходы не смогут в это время ходить возле дома №52А по Калининградской и №35 — по улице Народного Ополчения.
Вероятно, такие меры необходимы для безопасности прохожих. Скорее всего, дорога будет перекопана. Чтобы никто не упал и не покалечился, решили ввести запрет для всех.
Ранее стало известно, какие ограничения движения появятся в Ростове-на-Дону с 1 ноября.