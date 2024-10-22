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Posted 22 октября, 05:58

Published 22 октября, 05:58

Modified 22 октября, 06:00

Updated 22 октября, 06:00

На нескольких улицах Ростова на месяц перекроют движение из-за газопровода

Береговую и еще несколько улиц Ростова перекроют на месяц

22 октября 2024, 05:58
Фото: 1MI
На нескольких улицах Ростова на месяц перекроют движение из-за газопровода
Из-за прокладки газопровода в нескольких районах Ростова запретят проезд по некоторым улицам в городе, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

С 23 октября ограничат движение по улице Береговой рядом со строением №23А. Аналогичная ситуация ожидается на улице 30-й линии возле строения №26.

Работы по прокладке газопровода начнутся 23 октября и продлятся ровно месяц, до 23 ноября. Все это время проезд будет перекрыт.

В этот же период из-за работ на газопроводе автомобилисты не смогут проехать по перекрестку на улице Ковалевской и Калининградской и по улице Народного Ополчения — от дома №35 до №39.

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Кроме того, пешеходы не смогут в это время ходить возле дома №52А по Калининградской и №35 — по улице Народного Ополчения.

Вероятно, такие меры необходимы для безопасности прохожих. Скорее всего, дорога будет перекопана. Чтобы никто не упал и не покалечился, решили ввести запрет для всех.

Ранее стало известно, какие ограничения движения появятся в Ростове-на-Дону с 1 ноября.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Строительство#Ремонтные работы#Дорожное движение#Газопровод
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