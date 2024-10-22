Брошенные во дворах машины в Ростове будут отвозить на штрафстоянку

Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. У таких машин могут быть давно разбиты окна, отсутствовать двери и колеса. Нерадивые граждане складируют в них мусор, способствуя антисанитарии. А жители домов возмущаются, не зная, что с этим делать.