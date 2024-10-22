Брошенные во дворах машины в Ростове будут отвозить на штрафстоянку

Posted 22 октября, 11:51
Published 22 октября, 11:51
Modified 22 октября, 11:53
Updated 22 октября, 11:53
Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. У таких машин могут быть давно разбиты окна, отсутствовать двери и колеса. Нерадивые граждане складируют в них мусор, способствуя антисанитарии. А жители домов возмущаются, не зная, что с этим делать.
«Начинать решение вопроса с заброшенным автомобилем во дворе дома жильцам можно с обращения к участковому полиции, написав заявление. Соблюдая требования повышенной безопасности, правоохранители должны проверить, почему тут стоит автомобиль, и убрать его», — отмечает Денис Касьянов.
По словам собеседника, сейчас на региональном уровне приняты поправки, в рамках которых Управление ЖКХ района тоже сможет реагировать на этот вопрос.
«Поэтому с жалобой на заброшенную машину также можно обратиться и в районную администрацию. Тогда приедет специалист и оценит ситуацию», — уточняет эксперт.
Общественник добавляет, что при отсутствии криминала, на автомобиль сперва вывесят объявление о поиске собственника. Если собственник не объявится, то машину эвакуируют на штрафстоянку. Сейчас определяется место для штрафстоянки в Ростове и затраты на эвакуацию транспортного средства.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как в автосалоне Ростова продают автомобили.