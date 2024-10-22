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Posted 22 октября, 11:51

Published 22 октября, 11:51

Modified 22 октября, 11:53

Updated 22 октября, 11:53

Общественник Касьянов рассказал, как бороться с автохламом во дворах ростовских домов

Брошенные во дворах машины в Ростове будут отвозить на штрафстоянку

22 октября 2024, 11:51
Фото: rostovgazeta.ru
Общественник Касьянов рассказал, как бороться с автохламом во дворах ростовских домов

Общественник Касьянов рассказал, как бороться с автохламом во дворах Ростова

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Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов сообщил RostovGazeta, что на региональном уровне приняты поправки, наделяющие районные Управления ЖКХ Ростова полномочиями по борьбе с автохламом.

Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. У таких машин могут быть давно разбиты окна, отсутствовать двери и колеса. Нерадивые граждане складируют в них мусор, способствуя антисанитарии. А жители домов возмущаются, не зная, что с этим делать.

«Начинать решение вопроса с заброшенным автомобилем во дворе дома жильцам можно с обращения к участковому полиции, написав заявление. Соблюдая требования повышенной безопасности, правоохранители должны проверить, почему тут стоит автомобиль, и убрать его», — отмечает Денис Касьянов.
Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль.
Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль.
Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль.
Ростовчане нередко наблюдают, как во дворе многоэтажного дома годами может стоять заброшенный автомобиль. . Фото: rostovgazeta.ru
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По словам собеседника, сейчас на региональном уровне приняты поправки, в рамках которых Управление ЖКХ района тоже сможет реагировать на этот вопрос.

«Поэтому с жалобой на заброшенную машину также можно обратиться и в районную администрацию. Тогда приедет специалист и оценит ситуацию», — уточняет эксперт.

Общественник добавляет, что при отсутствии криминала, на автомобиль сперва вывесят объявление о поиске собственника. Если собственник не объявится, то машину эвакуируют на штрафстоянку. Сейчас определяется место для штрафстоянки в Ростове и затраты на эвакуацию транспортного средства.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в автосалоне Ростова продают автомобили.

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#Марина Коренец#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Ростов#Жалобы#Штрафстоянка#Автохлам#Заброшенные автомобили
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