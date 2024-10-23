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Posted 23 октября, 19:46

Published 23 октября, 19:46

Modified 23 октября, 19:48

Updated 23 октября, 19:48

Для нового ростовского маршрута Суворовский-Шолохова купили 10 автобусов

Для нового маршрута до Суворовского в Ростове купили 10 автобусов

23 октября 2024, 19:46
Фото: 1MI
Для нового ростовского маршрута Суворовский-Шолохова купили 10 автобусов
Для нового маршрута, который свяжет микрорайон Суворовский и автовокзал «Центральный» на Шолохова в Ростове, закупили 10 автобусов.

Речь идет об общественном транспорте марки ЛиАЗ-5292.65. Автобус может вместить около сотни пассажиров с учетом стоячих мест. В Ростовской области эта марка уже используется. В регионе есть 43 таких автобуса, однако на линию выходит только 32.

Как сообщает «Ростовский городской транспорт», до конца октября транспорт выйдет на новый маршрут — №18А. Он является аналогом №18, который вез пассажиров от улицы Дмитрия Петров в Суворовском до площади Карла Маркса в Нахичевани. Только конечной остановкой будет автовокзал. Вероятно, водители направятся к нему после Карла Маркса — по 14-й линии, а затем свернут на Шолохова.

Заказчиком десятка автобусов стала «Южная транспортная компания», которая обслуживает пять маршрутов: № 1, 18, 27, 43 и 81. №18А станет шестым в списке.

Накануне вечером десятки людей мерзли на остановке, ожидая автобусы на Центральном рынке.

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#Евгения Волкова#Новости#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Маршруты
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