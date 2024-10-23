Для нового маршрута до Суворовского в Ростове купили 10 автобусов

Как сообщает «Ростовский городской транспорт», до конца октября транспорт выйдет на новый маршрут — №18А. Он является аналогом №18, который вез пассажиров от улицы Дмитрия Петров в Суворовском до площади Карла Маркса в Нахичевани. Только конечной остановкой будет автовокзал. Вероятно, водители направятся к нему после Карла Маркса — по 14-й линии, а затем свернут на Шолохова.