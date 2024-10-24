На кассе попросят паспорт: продажу энергетиков жестко ограничат в Ростовской области

Posted 24 октября, 07:57
Published 24 октября, 07:57
Modified 24 октября, 12:32
Updated 24 октября, 12:32
Проект закона о внесении изменений опубликован на сайте правительства Ростовской области. К его обсуждению в регионе приступят сегодня, 24 октября, а завершат 31 октября. По плану он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Власти отметили, что энергетики неблагоприятно влияют на организм: снижают когнитивные функции, умственную и физическую работоспособность. Кроме того, безобидный на первый взгляд напиток может привести к болезням системы кровообращения, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем, а также вызвать нарушения психоэмоциональной сферы.
Помимо того, что энергетики окажутся под запретом у несовершеннолетних. Эти бодрящие напитки запретят продавать на объектах спорта, а также в детских, образовательных и медорганизациях.
Ранее на законодательном уровне ограничили вылов раков в Ростовской области.