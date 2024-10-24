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Posted 24 октября, 07:57

Published 24 октября, 07:57

Modified 24 октября, 12:32

Updated 24 октября, 12:32

Энергетики запретят продавать несовершеннолетним в Ростовской области

На кассе попросят паспорт: продажу энергетиков жестко ограничат в Ростовской области

24 октября 2024, 07:57
Фото: Unsplash
Энергетики запретят продавать несовершеннолетним в Ростовской области

В Ростовской области введут запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

Департамент потребительского рынка Ростовской области предложил внести изменения в региональный закон, добавив энергетики в список безалкогольных тонизирующих напитков. Как только они вступят в силу, понадобится показывать паспорт, чтобы купить энергетик.

Проект закона о внесении изменений опубликован на сайте правительства Ростовской области. К его обсуждению в регионе приступят сегодня, 24 октября, а завершат 31 октября. По плану он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Власти отметили, что энергетики неблагоприятно влияют на организм: снижают когнитивные функции, умственную и физическую работоспособность. Кроме того, безобидный на первый взгляд напиток может привести к болезням системы кровообращения, органов пищеварения, нервной и эндокринной систем, а также вызвать нарушения психоэмоциональной сферы.

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Помимо того, что энергетики окажутся под запретом у несовершеннолетних. Эти бодрящие напитки запретят продавать на объектах спорта, а также в детских, образовательных и медорганизациях.

Ранее на законодательном уровне ограничили вылов раков в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Спорт#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Запрет#Законодательство#Паспорт#Энергетики#Несовершеннолетние
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