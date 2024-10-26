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Posted 26 октября, 04:57

Published 26 октября, 04:57

Modified 26 октября, 05:18

Updated 26 октября, 05:18

Креветки заполонили Азовское море из-за повышенной солености

Азовское море заполонили пятисантиметровые креветки

26 октября 2024, 04:57
Фото: 1MI
Креветки заполонили Азовское море из-за повышенной солености
Из-за повышенной солености в Азовском море увеличивается число промысловых беспозвоночных, в том числе креветок, сообщают специалисты АзНИИРХ.

Эксперты провели ряд исследований в Азовском море, включая Таганрогский залив. По результатам работ оказалось, что объем промысловых беспозвоночных растет. Их количество составляет 32% от общего улова.

С 3 по 13 октября ученые проводили экспедиционные исследования по состоянию водных биоресурсов. Осенью там наблюдалось повсеместное обилие креветок.

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Причем становится больше тех видов, которые достигают в длину 4,5-5,5 сантиметров. По мнению специалистов, это означает, что для креветок условия там вполне благоприятные.

Ранее сотрудники филиала НИИ сообщали о деликатесных моллюсках, которых нашли в Азовском море.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Азовское море#Таганрогский залив#Креветки#Исследования#Соленость
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