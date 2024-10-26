Азовское море заполонили пятисантиметровые креветки

Posted 26 октября, 04:57
Published 26 октября, 04:57
Modified 26 октября, 05:18
Updated 26 октября, 05:18
Эксперты провели ряд исследований в Азовском море, включая Таганрогский залив. По результатам работ оказалось, что объем промысловых беспозвоночных растет. Их количество составляет 32% от общего улова.
С 3 по 13 октября ученые проводили экспедиционные исследования по состоянию водных биоресурсов. Осенью там наблюдалось повсеместное обилие креветок.
Причем становится больше тех видов, которые достигают в длину 4,5-5,5 сантиметров. По мнению специалистов, это означает, что для креветок условия там вполне благоприятные.
Ранее сотрудники филиала НИИ сообщали о деликатесных моллюсках, которых нашли в Азовском море.