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Posted 26 октября, 12:52

Published 26 октября, 12:52

Modified 26 октября, 12:52

Updated 26 октября, 12:52

Телевизор спровоцировал крупный пожар в частном доме в Ростовской области

Телевизор оставил без жилья семью в Ростовской области

26 октября 2024, 12:52
Фото: для иллюстрации. pxhere.com
Телевизор спровоцировал крупный пожар в частном доме в Ростовской области
Телевизор спровоцировал крупный пожар в частном доме в Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Происшествие случилось в селе Латоново Матвеево-Курганского района. Хозяева частного дома были во дворе, когда заметили густой дым. Люди разбили окно и увидели горящий внутри телевизор.

На место вызвали пожарных. Они ликвидировали возгорание на площади в четыре квадратных метра. Из жильцов дома никто не пострадал. Но само здание понесло значительный урон. Одна из комнат полностью выгорела, пострадало и остекление.

Одна из комнат полностью выгорела, пострадало и остекление.Одна из комнат полностью выгорела, пострадало и остекление.
Одна из комнат полностью выгорела, пострадало и остекление.. Фото: МЧС

Ранее RostovGazeta рассказала, как встреча одноклассников в Ростовской области закончилась страшным пожаром.

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