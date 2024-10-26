Телевизор оставил без жилья семью в Ростовской области

Posted 26 октября, 12:52
Published 26 октября, 12:52
Modified 26 октября, 12:52
Updated 26 октября, 12:52
Происшествие случилось в селе Латоново Матвеево-Курганского района. Хозяева частного дома были во дворе, когда заметили густой дым. Люди разбили окно и увидели горящий внутри телевизор.
На место вызвали пожарных. Они ликвидировали возгорание на площади в четыре квадратных метра. Из жильцов дома никто не пострадал. Но само здание понесло значительный урон. Одна из комнат полностью выгорела, пострадало и остекление.
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