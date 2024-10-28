Почему в Ростовской области ввели шестидневную рабочую неделю

По данным производственного календаря на 2024 года, субботу (2 ноября) сделали рабочей, забрав этот выходной на майские праздники, чтобы сделать их длинными. Весной ростовчане, как и все остальное население страны, отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Если бы не выходной, который перенесли с начала ноябре, пришлось бы прервать отдых 30 апреля — изначально это был будний день.