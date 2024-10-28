Почему в Ростовской области ввели шестидневную рабочую неделю

Posted 28 октября, 08:07
Published 28 октября, 08:07
Modified 28 октября, 08:09
Updated 28 октября, 08:09
Несмотря на всероссийский праздник День народного единства (4 ноября), длинных выходных в ближайшие недели не предвидится. Кроме того, придется работать на день больше. Трудовые будни продлятся с 28 октября по 2 ноября включительно. Затем, благодаря празднику, можно будет отдохнуть два дня (3 и 4 ноября).
По данным производственного календаря на 2024 года, субботу (2 ноября) сделали рабочей, забрав этот выходной на майские праздники, чтобы сделать их длинными. Весной ростовчане, как и все остальное население страны, отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Если бы не выходной, который перенесли с начала ноябре, пришлось бы прервать отдых 30 апреля — изначально это был будний день.
Эти правила касаются только тех, кто работает по стандартному графику 5/2 (пять рабочих будних дней/два выходных). В остальных случаях формат работы определяют сами организации.
Важно отметить, что 2 ноября рабочий день сократят на один час.