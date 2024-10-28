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Posted 28 октября, 08:07

Published 28 октября, 08:07

Modified 28 октября, 08:09

Updated 28 октября, 08:09

Почему в Ростовской области ввели шестидневную рабочую неделю

Почему в Ростовской области ввели шестидневную рабочую неделю

28 октября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Почему в Ростовской области ввели шестидневную рабочую неделю

В Ростовской области началась шестидневная рабочая неделя

С 28 октября в Ростовской области началась шестидневная рабочая неделя. Почему жителям региона придется трудится в ближайшую субботу, рассказывает RostovGazeta.

Несмотря на всероссийский праздник День народного единства (4 ноября), длинных выходных в ближайшие недели не предвидится. Кроме того, придется работать на день больше. Трудовые будни продлятся с 28 октября по 2 ноября включительно. Затем, благодаря празднику, можно будет отдохнуть два дня (3 и 4 ноября).

По данным производственного календаря на 2024 года, субботу (2 ноября) сделали рабочей, забрав этот выходной на майские праздники, чтобы сделать их длинными. Весной ростовчане, как и все остальное население страны, отдыхали с 28 апреля по 1 мая. Если бы не выходной, который перенесли с начала ноябре, пришлось бы прервать отдых 30 апреля — изначально это был будний день.

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Эти правила касаются только тех, кто работает по стандартному графику 5/2 (пять рабочих будних дней/два выходных). В остальных случаях формат работы определяют сами организации.

Важно отметить, что 2 ноября рабочий день сократят на один час.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Праздники#Рабочая неделя#День народного единства
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