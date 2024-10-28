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Posted 28 октября, 11:47

Published 28 октября, 11:47

Modified 28 октября, 11:49

Updated 28 октября, 11:49

Аварийный дом в переулке 17-м Новом, 3 в Таганроге имеет угрозу внезапного обрушения

В Таганроге жильцов ветхого дома экстренно расселяют из-за угрозы обрушения

28 октября 2024, 11:47
Фото: для иллюстрации. 1MI
Аварийный дом в переулке 17-м Новом, 3 в Таганроге имеет угрозу внезапного обрушения

Режим ЧС ввели на территории дома в Таганроге из-за угрозы обрушения

Аварийный дом в переулке 17-м Новом, 3 в Таганроге имеет угрозу внезапного обрушения, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Режим ЧС ввели на территории одного из многоквартирных аварийных домов в Таганроге. Всего таких жилых зданий в городе десять. В доме №3 в переулке 17-Новом появилась угроза внезапного обрушения. Для экстренного расселения жильцов власти решили ввести особый режим.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова заверяет, что людям предложили варианты временного расселения. Также им обещают выплату компенсаций и единовременную материальную помощь. По всем вопросам жильцам нужно обращаться в отдел по жилищной политике Таганрога.

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Ранее жители аварийного дома в Ростове рассказали RostovGazeta, как остались в зиму без отопления. У властей нет денег на оценку жилья в доме, чтобы его расселить. Жильцы готовы сами её оплатить, чтобы не оставаться зимой в холодном здании.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Режим ЧС#Ростов#Происшествия
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