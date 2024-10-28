В Таганроге жильцов ветхого дома экстренно расселяют из-за угрозы обрушения

Ранее жители аварийного дома в Ростове рассказали RostovGazeta, как остались в зиму без отопления. У властей нет денег на оценку жилья в доме, чтобы его расселить. Жильцы готовы сами её оплатить, чтобы не оставаться зимой в холодном здании.