Доцент Юрий Блохин рассказал, почему участились скандалы с цыганами в Ростове

По мнению доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского института управления Президентской академии, частота таких скандалов и повышение внимания, возможно, искусственно поддерживается. Причины может быть две: намеренная национализация общественного возмущения, когда переводят недовольство ухудшающимися условиями жизни на ложную мишень, и объективное повышение духа национализма, которое обычно происходит в кризисные времена.