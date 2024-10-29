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Posted 29 октября, 15:05

Published 29 октября, 15:05

Modified 29 октября, 15:07

Updated 29 октября, 15:07

Доцент Юрий Блохин рассказал, почему участились скандалы с цыганами в Ростове

Доцент Юрий Блохин рассказал, почему участились скандалы с цыганами в Ростове

29 октября 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney. Доцент Юрий Блохин рассказал, почему участились скандалы с цыганами в Ростове
В Ростове и области второй месяц подряд участниками скандальных историй становятся цыгане. Доцент ЮРИУ РАНХиГС Юрий Блохин поделился наиболее вероятными причинами участившихся случаев, при которых этнические группы оказываются в центре негативного внимания.

По мнению доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин Южно-Российского института управления Президентской академии, частота таких скандалов и повышение внимания, возможно, искусственно поддерживается. Причины может быть две: намеренная национализация общественного возмущения, когда переводят недовольство ухудшающимися условиями жизни на ложную мишень, и объективное повышение духа национализма, которое обычно происходит в кризисные времена.

Юрий Блохин отметил, что первая тактика известна давно и даже отражена в криминологии.

— Подобная ситуация наблюдалась и в 90-х годах: заявлялось, что именно мигрантами совершается большинство преступлений, однако это не подтверждалось статистикой. Искусственное поддержание протеста и ведет к ксенофобии вообще, к ненависти или как минимум к недовольству, отрицанию всего иного, чуждого, — поделился эксперт.
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Как сообщала RostovGazeta, в сентябре из-за ссоры школьников родители одного из них повредили автомобиль другому. Предположительно, агрессивно настроенными родственниками оказались представители цыганской этнической группы.

В середине октября произошел скандал из-за угроз цыганской семьи школьника родителям другого ученика и оскорблений учителя. Пиком «популярности» у этой этнической группы стала новость об освобождения 18 рабов, которых якобы держал на ферме цыган.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цыгане#Скандалы#Уголовное право#Этнические группы
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