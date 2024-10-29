Густой туман накрыл Ростовскую область — на трассе резко упала видимость

Posted 29 октября, 05:51
Published 29 октября, 05:51
Modified 29 октября, 05:53
Updated 29 октября, 05:53
Водителям 29 октября стоит быть особенно аккуратными на дорогах: плотная белая пелена окутала все вокруг. На некоторых участках трассы видно не больше ближайших нескольких метров.
В городах туман накрыл многоэтажные дома и другие объекты. Солнце кажется очень тусклым из-за плотной дымки.
— Значит, днем будет тепло и солнечно, — предположили пользователи соцсетей. — Прекрасная осенняя погода!
Ранее туман наблюдался в Ростовской области 27 октября. Тогда видимость на трассах тоже резко ухудшилась.