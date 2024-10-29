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Posted 29 октября, 05:51

Published 29 октября, 05:51

Modified 29 октября, 05:53

Updated 29 октября, 05:53

Густой туман накрыл Ростовскую область — на трассе резко упала видимость

Густой туман накрыл Ростовскую область — на трассе резко упала видимость

29 октября 2024, 05:51
Фото: rostovgazeta.ru
Густой туман накрыл Ростовскую область — на трассе резко упала видимость

На трассах в Ростовской области резко упала видимость из-за тумана

В Ростовской области снизилась видимость на трассах из-за густого тумана, который накрыл регион.

Водителям 29 октября стоит быть особенно аккуратными на дорогах: плотная белая пелена окутала все вокруг. На некоторых участках трассы видно не больше ближайших нескольких метров.

В городах туман накрыл многоэтажные дома и другие объекты. Солнце кажется очень тусклым из-за плотной дымки.

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— Значит, днем будет тепло и солнечно, — предположили пользователи соцсетей. — Прекрасная осенняя погода!

Ранее туман наблюдался в Ростовской области 27 октября. Тогда видимость на трассах тоже резко ухудшилась.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Осень#Погода#Туман
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